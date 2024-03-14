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Haberler Galeri "Bu Hayriye Hanım'ın muhteşem değişimi olmuş" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna yeni imajı ile şoke etti! Kilolarından kurtulup incecik olmuştu... İşte Güven Hokna'nın son hali...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:28 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 06:33

"Bu Hayriye Hanım'ın muhteşem değişimi olmuş" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna yeni imajı ile şoke etti! Kilolarından kurtulup incecik olmuştu... İşte Güven Hokna'nın son hali...

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna renkli imajı ile sosyal medyayı salladı. "Bu kadar olur vallahi gençleşmiş" yorumları yağan Güven Hokna hayranlarının ağzını açık bıraktı... Fenomen dizi Yaprak Dökümü oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden. Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü, tekrar tekrar izlense de yine aynı tadı veren efsanevilerden. Peki aradan geçen 13 yılda Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Değişimi ile şaşırtan oyunculardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında. Usta oyuncu Güven Hokna fazla kilolarından kurtulmuştu şimdi de imaj yeniledi. Son hali hayranlarından tam not aldı. İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yeni imajı...

Bu Hayriye Hanım’ın muhteşem değişimi olmuş Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna yeni imajı ile şoke etti! Kilolarından kurtulup incecik olmuştu... İşte Güven Hokna’nın son hali...

"Aman ağzımın tadı yerine geldi Hayriye Hanım" Usta sanatçı Güven Hokna'nın yeni imajı sosyal medyayı adeta salladı. 'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince hiç kuşkusuz akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor ve oyuncuları merak konusu oluyor. Son olarak ortaya çıkan Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yeni stili ağızları açıkta bıraktı...

Bu Hayriye Hanım’ın muhteşem değişimi olmuş Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna yeni imajı ile şoke etti! Kilolarından kurtulup incecik olmuştu... İşte Güven Hokna’nın son hali...

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

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Bu Hayriye Hanım’ın muhteşem değişimi olmuş Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna yeni imajı ile şoke etti! Kilolarından kurtulup incecik olmuştu... İşte Güven Hokna’nın son hali...

Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Fenomen dizi Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden.

Bu Hayriye Hanım’ın muhteşem değişimi olmuş Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna yeni imajı ile şoke etti! Kilolarından kurtulup incecik olmuştu... İşte Güven Hokna’nın son hali...

Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna.

Bu Hayriye Hanım’ın muhteşem değişimi olmuş Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna yeni imajı ile şoke etti! Kilolarından kurtulup incecik olmuştu... İşte Güven Hokna’nın son hali...

Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında.

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