"Bu Hayriye Hanım'ın muhteşem değişimi olmuş" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna yeni imajı ile şoke etti! Kilolarından kurtulup incecik olmuştu... İşte Güven Hokna'nın son hali...

"Aman ağzımın tadı yerine geldi Hayriye Hanım" Usta sanatçı Güven Hokna'nın yeni imajı sosyal medyayı adeta salladı. 'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince hiç kuşkusuz akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor ve oyuncuları merak konusu oluyor. Son olarak ortaya çıkan Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yeni stili ağızları açıkta bıraktı...