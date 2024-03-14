Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:28
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
06:33
"Bu Hayriye Hanım'ın muhteşem değişimi olmuş" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna yeni imajı ile şoke etti! Kilolarından kurtulup incecik olmuştu... İşte Güven Hokna'nın son hali...
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna renkli imajı ile sosyal medyayı salladı. "Bu kadar olur vallahi gençleşmiş" yorumları yağan Güven Hokna hayranlarının ağzını açık bıraktı... Fenomen dizi Yaprak Dökümü oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden. Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü, tekrar tekrar izlense de yine aynı tadı veren efsanevilerden. Peki aradan geçen 13 yılda Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Değişimi ile şaşırtan oyunculardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna. Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında. Usta oyuncu Güven Hokna fazla kilolarından kurtulmuştu şimdi de imaj yeniledi. Son hali hayranlarından tam not aldı. İşte Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın yeni imajı...