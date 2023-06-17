Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 14:07

"Bu kadar da güzel olunmaz ki..." Küçük Gelin ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Sektöre çocuk yaşta adım atan, "Küçük Gelin" dizisi ile şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, yıllar içindeki değişimi ile büyülüyor. Mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini veren Çağla Şimşek, küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmişti. Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek büyüdü. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek yer aldığı diziler ile ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'e "Bu kadar da güzel olunmaz ki..." yorumları yağıyor. İşte sosyal medyayı sallayan Küçük Gelin Çağla Şimşek'in son hali...