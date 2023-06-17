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Haberler Galeri "Bu kadar da güzel olunmaz ki..." Küçük Gelin ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 17.06.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 14:07

"Bu kadar da güzel olunmaz ki..." Küçük Gelin ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Sektöre çocuk yaşta adım atan, "Küçük Gelin" dizisi ile şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, yıllar içindeki değişimi ile büyülüyor. Mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini veren Çağla Şimşek, küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmişti. Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek büyüdü. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek yer aldığı diziler ile ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'e "Bu kadar da güzel olunmaz ki..." yorumları yağıyor. İşte sosyal medyayı sallayan Küçük Gelin Çağla Şimşek'in son hali...

Bu kadar da güzel olunmaz ki... Küçük Gelin ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Bir zamanlar Küçük Gelin olarak ekranlarda boy gösteren oyuncu Çağla Şimşek değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

Bu kadar da güzel olunmaz ki... Küçük Gelin ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Bu kadar da güzel olunmaz ki... Küçük Gelin ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Bu kadar da güzel olunmaz ki... Küçük Gelin ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

Bu kadar da güzel olunmaz ki... Küçük Gelin ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşlerim'de de yer aldı.

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