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Haberler Galeri Bu laf kavgada söylenmez! Hakan Balta'nın eşi Derya Balta: Şeyma’ya o parayı vereceğime lavabo temizleyicisi alırım!
Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 07:40

Bu laf kavgada söylenmez! Hakan Balta'nın eşi Derya Balta: Şeyma’ya o parayı vereceğime lavabo temizleyicisi alırım!

3 milyona yakın kişinin takip ettiği fenomen Şeyma Subaşı kendisine yeni bir kazanç kapısı bulmuştu. Yakında Mısırlı aşkı ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın özel hayatı artık sosyal medyada para karşılığında takip edilebilecek. Aylık 66.99 TL verenlere sosyal medyadan özel hayatını açan Şeyma Subaşı, herkesin dilinde! Şeyma Subaşı'nın bu yeni uygulamasına, ilk yorum ünlü futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi. Şeyma'ya o parayı vereceğine lavabo temizleyicisi alacağını belirten Derya Balta, "En azından lavabom parlar" dedi. Şeyma Subaşı'nın bu yoruma ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Bu laf kavgada söylenmez! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Şeyma’ya o parayı vereceğime lavabo temizleyicisi alırım!

Deprem felaketindeki duyarsızlığına, duyarsız kalmayan 400 bin kişinin sosyal medyada takibi bıraktığı Şeyma Subaşı, yeni bir girişimde bulunmuştu.

Bu laf kavgada söylenmez! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Şeyma’ya o parayı vereceğime lavabo temizleyicisi alırım!

Subaşı, artık sosyal medyada, para karşılığında, özel hayatını herkese gösterecek!

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Bu laf kavgada söylenmez! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Şeyma’ya o parayı vereceğime lavabo temizleyicisi alırım!

Subaşı, sosyal medya hesabına para karşılığında abone olanlara özel hayatını açacak.

Bu laf kavgada söylenmez! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Şeyma’ya o parayı vereceğime lavabo temizleyicisi alırım!

Son dönemde Şeyma Subaşı'nın sosyal medyada özel hayatını 66,99 TL'ye abonelere açması konuşuluyor. Bu parayı verip Subaşı'nın sosyal medya hesabına abone olanlar, özel videolarını, fotoğraflarını görebilecek.

Bu laf kavgada söylenmez! Hakan Balta’nın eşi Derya Balta: Şeyma’ya o parayı vereceğime lavabo temizleyicisi alırım!

Ünlü ismin bu yeni uygulamasına, ilk yorum ünlü futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi.

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