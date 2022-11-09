Giriş Tarihi: 09.11.2022 06:43
Güncelleme Tarihi: 09.11.2022
06:47
Bu magandalığa biri dur desin! Zeynep Bastık’a sahnedeyken pet şişe fırlatılmıştı!
Bir değil, iki değil, son dönemde bu tarz olaylar, taşkınlıklar artmaya başladı. Ece Seçkin, Edis, Murda, Tuğba Yurt gibi isimler hayranlarının kafalarına attığı maddeler yüzünden büyük korku yaşadı. Bu tarz olayların müzik sektörüne verdiği zararı herkes görüyor. Böyle holiganlar dünyanın her yerinde var ama buna dur demek, hak ettikleri cezaları vermek gerekiyor.