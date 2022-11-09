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Haberler Galeri Bu magandalığa biri dur desin! Zeynep Bastık’a sahnedeyken pet şişe fırlatılmıştı!
Giriş Tarihi: 09.11.2022 06:43 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 06:47

Bu magandalığa biri dur desin! Zeynep Bastık’a sahnedeyken pet şişe fırlatılmıştı!

Bir değil, iki değil, son dönemde bu tarz olaylar, taşkınlıklar artmaya başladı. Ece Seçkin, Edis, Murda, Tuğba Yurt gibi isimler hayranlarının kafalarına attığı maddeler yüzünden büyük korku yaşadı. Bu tarz olayların müzik sektörüne verdiği zararı herkes görüyor. Böyle holiganlar dünyanın her yerinde var ama buna dur demek, hak ettikleri cezaları vermek gerekiyor.

HAKAN UÇ
Bu magandalığa biri dur desin! Zeynep Bastık’a sahnedeyken pet şişe fırlatılmıştı!

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık konseri sırasında yüzüne ışık tutulmasından ve pet şişe atılmasından rahatsız oldu ve kendini güvende hissetmediği için konserini yarıda kesti. Ve daha sonra yarım bıraktığı konser için sosyal medyada bir özür yayınladı.

Bu magandalığa biri dur desin! Zeynep Bastık’a sahnedeyken pet şişe fırlatılmıştı!

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık konseri sırasında yüzüne ışık tutulmasından ve pet şişe atılmasından rahatsız oldu ve kendini güvende hissetmediği için konserini yarıda kesti. Ve daha sonra yarım bıraktığı konser için sosyal medyada bir özür yayınladı.

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Bu magandalığa biri dur desin! Zeynep Bastık’a sahnedeyken pet şişe fırlatılmıştı!

Bu olay bir değil, iki değil. Ece Seçkin ve Edis de geçtiğimiz aylarda hayranlarının sahneye attığı şeyler yüzünden benzer tehlikeler yaşamışlardı.

Bu magandalığa biri dur desin! Zeynep Bastık’a sahnedeyken pet şişe fırlatılmıştı!

Bu tarz olayların müzik sektörüne verdiği zararı hepimiz görüyoruz ve ben bunu buradan da defalarca dile getirdim.

Bu magandalığa biri dur desin! Zeynep Bastık’a sahnedeyken pet şişe fırlatılmıştı!

Böyle holiganlar dünyanın her yerinde var ve hak ettikleri cezaları alıp konserleri bu şekilde provoke edememeliler.

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