Bu magandalığa biri dur desin! Zeynep Bastık’a sahnedeyken pet şişe fırlatılmıştı!

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık konseri sırasında yüzüne ışık tutulmasından ve pet şişe atılmasından rahatsız oldu ve kendini güvende hissetmediği için konserini yarıda kesti. Ve daha sonra yarım bıraktığı konser için sosyal medyada bir özür yayınladı.