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Haberler Galeri Bu nasıl arkadaşlık? Merve Boluğur'un romantik paylaşımına kimse anlam veremedi!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 15:21 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 15:40

Bu nasıl arkadaşlık? Merve Boluğur'un romantik paylaşımına kimse anlam veremedi!

Ekran yolculuğuna uzun süre önce ara veren oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Son dönemde özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile konuşulan oyuncu, yayınladığı son video ve yazdığı notla gündeme geldi. Arkadaşının doğum gününü kutlayan Boluğur'un aşk dolu sözleri kafaları karıştırırken, takipçileri "Anlayamadık?" yorumlarında bulundu.

Bu nasıl arkadaşlık? Merve Boluğur’un romantik paylaşımına kimse anlam veremedi!

2017 yılında 'Ezgi' karakterini canlandırdığı 'İçimdeki Fırtına' dizisinden beri ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Bu nasıl arkadaşlık? Merve Boluğur’un romantik paylaşımına kimse anlam veremedi!

Güzel oyuncu, 3.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından erkek arkadaşıyla bir video yayınladı. Boluğur'un, kalp emojileri de olan videoya düştüğü not dikkat çekti.

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Bu nasıl arkadaşlık? Merve Boluğur’un romantik paylaşımına kimse anlam veremedi!

İşte Merve Boluğur'un, arkadaşı Yusuf Can Dirik ile şarkı söyleyip, gülücükler saçtığı paylaşımı ve yaklaşık 400 bin görüntülenen videoya yazdığı mesaj:

Bu nasıl arkadaşlık? Merve Boluğur’un romantik paylaşımına kimse anlam veremedi!

"Çok acayip bir adamsın. Sevgilimin yanında bile içimden 'Ah şimdi Yusuf da burada olacaktı ya' derdim içimden. Ben konuşmadan bir mimiğimden anlayan, en kötü günümde ilk aradığım insansın! Koşa koşa gelenimsin..."

Bu nasıl arkadaşlık? Merve Boluğur’un romantik paylaşımına kimse anlam veremedi!

"O kadar kıymetli ki benim için, asiliğime katlanan, en çılgın eğlencelerimizde beraber olduğumuz, ihtiyacımı ben söylemeden cevap verenimsin. Bir kadın için şans bu..."

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