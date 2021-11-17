Giriş Tarihi: 17.11.2021 15:21Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 15:40
Bu nasıl arkadaşlık? Merve Boluğur'un romantik paylaşımına kimse anlam veremedi!
Ekran yolculuğuna uzun süre önce ara veren oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Son dönemde özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile konuşulan oyuncu, yayınladığı son video ve yazdığı notla gündeme geldi. Arkadaşının doğum gününü kutlayan Boluğur'un aşk dolu sözleri kafaları karıştırırken, takipçileri "Anlayamadık?" yorumlarında bulundu.