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Haberler Galeri Bu nasıl tatlılık böyle! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatar'nin kızı Müjgan 6 aylık oldu!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 15:01

Bu nasıl tatlılık böyle! 'ın Duygu'su Ayşecan Tatar'nin kızı Müjgan 6 aylık oldu!

Bir döneme rol aldığı "" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına alan Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Müjgan'ın her anını takipçileriyle paylaşan Ayşecan Tatari, son olarak 6 aylık olan kızı Müjgan'ın yarım yaşını kutladı. 6 aylık olan Müjgan'ın ilk defa su içtiği anı ölümsüzleştiren Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çiftine beğeni yağdı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan'ın sevimli halleri...

Bu nasıl tatlılık böyle! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatar'nin kızı Müjgan 6 aylık oldu!

Bir döneme rol aldığı "" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu , kendisi gibi oyuncu olan ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Bu nasıl tatlılık böyle! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatar'nin kızı Müjgan 6 aylık oldu!

Geçtiğimiz aylarda ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına alan ve , sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Bu nasıl tatlılık böyle! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatar'nin kızı Müjgan 6 aylık oldu!

Müjgan'ın her anını takipçileriyle paylaşan , son olarak 6 aylık olan kızı Müjgan'ın yarım yaşını kutladı.

Bu nasıl tatlılık böyle! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatar'nin kızı Müjgan 6 aylık oldu!

6 aylık olan Müjgan'ın ilk defa su içtiği anı ölümsüzleştiren ve çiftine beğeni yağdı.

Bu nasıl tatlılık böyle! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatar'nin kızı Müjgan 6 aylık oldu!

İşte 'ın Duygu'su 'nin kızı Müjgan'ın sevimli halleri...

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