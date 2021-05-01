HaberlerGaleriBu nasıl tatlılık böyle Müjgan! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatar'nin kızı Müjgan 6 aylık oldu!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:56Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 07:11
Bu nasıl tatlılık böyle Müjgan! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatar'nin kızı Müjgan 6 aylık oldu!
Bir döneme rol aldığı "Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz aylarda ilk kızları Müjgan'ı kucaklarına alan Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Müjgan'ın her anını takipçileriyle paylaşan Ayşecan Tatari, son olarak 6 aylık olan kızı Müjgan'ın yarım yaşını kutladı. 6 aylık olan Müjgan'ın ilk defa su içtiği anı ölümsüzleştiren Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli çiftine beğeni yağdı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin kızı Müjgan'ın sevimli halleri...