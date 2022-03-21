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Haberler Galeri "Bu ne güzellik böyle" 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu...
Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:48

"Bu ne güzellik böyle" 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu...

Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı'nın vücut hatlarını ortaya koyan elbisesi hayranları tarafından çok beğenildi. Songül Karlı'nın sahne tarzı övgüleri topladı. "Bu ne güzellik böyle", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları yağdı. İşte sık sık göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Songül Karlı'nın cesur tarzı...

Bu ne güzellik böyle 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu...

Yaptırdığı estetik operasyonlarla oldukça değişen 48 yaşındaki Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Bu ne güzellik böyle 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu...

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

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Bu ne güzellik böyle 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu...

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Bu ne güzellik böyle 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu...

Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de dekolteli pozlarından vazgeçmiyor.

Bu ne güzellik böyle 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu...

Geçtiğimiz aylarda Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu olarak boy gösteren Songül Karlı kıyafetleri ile de çok beğenilmişti.

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