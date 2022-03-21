Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
13:48
"Bu ne güzellik böyle" 48 yaşındaki Songül Karlı son pozları ile nefes kesti! Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olmuştu...
Songül Karlı yine cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı'nın vücut hatlarını ortaya koyan elbisesi hayranları tarafından çok beğenildi. Songül Karlı'nın sahne tarzı övgüleri topladı. "Bu ne güzellik böyle", "Yaş aldıkça güzelleşiyorsun" yorumları yağdı. İşte sık sık göğüs dekoltesi ile adından söz ettiren Songül Karlı'nın cesur tarzı...