Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri “Bu Pinko mu? Çok farklı” Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu beyazlar içinde kuğu gibi!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 16:37

“Bu Pinko mu? Çok farklı” Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu beyazlar içinde kuğu gibi!

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si olarak beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu, beyazlar içinde kuğu gibi poz verdi. Güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı. Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir, Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağıyor. Sibel Taşçıoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı. Oyuncuya hayranlarından "Bıraktığın Pembe'ye dön bir bak Apo" yorumları yağdı.

“Bu Pinko mu? Çok farklı” Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu beyazlar içinde kuğu gibi!

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

“Bu Pinko mu? Çok farklı” Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu beyazlar içinde kuğu gibi!

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
“Bu Pinko mu? Çok farklı” Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu beyazlar içinde kuğu gibi!

Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu.

“Bu Pinko mu? Çok farklı” Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu beyazlar içinde kuğu gibi!

Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran Taşçıoğlu, dizideki başarısıyla her hafta dikkat çekiyor.

“Bu Pinko mu? Çok farklı” Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu beyazlar içinde kuğu gibi!

Son olarak eşi tarafından terk edilen Pembe sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu.

SON DAKİKA