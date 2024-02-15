“Bu Pinko mu? Çok farklı” Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu beyazlar içinde kuğu gibi!

Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
16:37
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si olarak beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu, beyazlar içinde kuğu gibi poz verdi. Güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı. Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir, Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağıyor. Sibel Taşçıoğlu güzelliğiyle hayran bıraktı. Oyuncuya hayranlarından "Bıraktığın Pembe'ye dön bir bak Apo" yorumları yağdı.