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Haberler Galeri Bu sözler kavgada söylenmez! Esra Balamir'in canlı yayında 'paçoz' dediği Özge Özpirinçci'den göndermeli yanıt!
Giriş Tarihi: 28.03.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 13:33

Bu sözler kavgada söylenmez! Esra Balamir'in canlı yayında 'paçoz' dediği Özge Özpirinçci'den göndermeli yanıt!

Birçok meslektaşının aksine estetikten uzak duran, beyazlayan saçlarını dahi boyatmayan oyuncu Özge Özpirinçci'nin doğallığı bu kez de Esra Balamir'in hedefindeydi. Katıldığı canlı yayında skandal sözlere imza atan Esra Balamir sosyal medyayı ikiye bölen tartışmanın fitilini ateşledi. Esra Balamir, Özge Özpirinçci için "Artık doğallıktan çıktı, paçozluğa doğru gitmeye başladı" diyerek izleyenleri şoke etti. Sosyal medyada Özge Özpirinçci'ye destekler yağarken Esra Balamir'e hak verenler de oldu. Özge Özpirinçci kendisine 'paçoz' diyen Esra Balamir'e göndermeli bir paylaşım ile yanıt verdi. Esra Balamir'in Özge Özpirinçci'yi kızdıran sözlerinin ardından estetiksiz hali ise gündem oldu... İşte magazin kulislerinin konuştuğu yeni polemiğin ayrıntıları...

Bu sözler kavgada söylenmez! Esra Balamir’in canlı yayında ’paçoz’ dediği Özge Özpirinçci’den göndermeli yanıt!

Esra Balamir, oyuncu Özge Özpirinçci'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Balamir, Özpirinçci için "Artık doğallıktan çıktı, paçozluğa doğru gitmeye başladı" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu sözler kavgada söylenmez! Esra Balamir’in canlı yayında ’paçoz’ dediği Özge Özpirinçci’den göndermeli yanıt!

Birçok meslektaşının aksine estetikten uzak duran, beyazlayan saçlarını dahi boyatmayan oyuncu Özge Özpirinçci'nin doğallığı bu kez de Esra Balamir'in hedefindeydi.

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Bu sözler kavgada söylenmez! Esra Balamir’in canlı yayında ’paçoz’ dediği Özge Özpirinçci’den göndermeli yanıt!

Kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermeyen Özge Özpirinçci, saçlarını boyatmamak için çok direnmişti. Hatta bir dizide saçlarıyla ilgili kriz çıkmıştı.

Bu sözler kavgada söylenmez! Esra Balamir’in canlı yayında ’paçoz’ dediği Özge Özpirinçci’den göndermeli yanıt!

Özge Özpirinçci'nin dizideki karakteri için doğallıktan vazgeçilmesi istenmişti.

Bu sözler kavgada söylenmez! Esra Balamir’in canlı yayında ’paçoz’ dediği Özge Özpirinçci’den göndermeli yanıt!

"BOYATMAYACAĞIM"

Özpirinçci, ise "Doğal halim bu, boyatmayacağım" diyerek tepki göstermişti. Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen Özpirinçci için doğallığını koruyacak bir yöntem bulunmuştu. Güzel oyuncunun beyaz saçları sprey boyayla kapatılmıştı.

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