Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
16:59
Bu ünlülerin yaşını tahmin edebilecek misin? Doğrusunu bilen çok az... Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı bakın kaç yaşında!
Yaşamlarıyla, bakımlarıyla ve hatta estetikleriyle defalarca gündeme gelen ünlülerin yaşlarını tahmin etmeye hazır mısın? Bazıları olduğundan çok genç göründüğünü görünce dumur olabilirsin. "Eeee tabii, bu kadar bakıma ben de böyle diyorum" diyor olabilirsin. Fakat "genetiğin gücüne" adeta hayran kalacağın bu listede bak kim aslında kaç yaşındaymış? İşte o liste...