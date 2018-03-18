Buğra Gülsoy: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım

TİYATRO OYUNU FİLM OLDU
'Mahalle' filmi nasıl ortaya çıktı peki?
Serhat Teoman, Emre Erkan ve Mert Öner'le birlikte hem sinema filmi, hem tiyatro oyunu yapmak için kurduğumuz GET Yapım diye bir yapım şirketimiz var. İlk yapımımız, 'Pragma' adlı tiyatro oyunuydu. Suçlu psikolojisinin en uç örneklerini bir seri katil hikayesiyle anlatmıştık. Oyun, iki sene kapalı gişe oynadı. Yazdığımız 'Mahalle' de aslında bir tiyatro oyunuydu. Uzun toplantılar sonrası film yapmaya karar verdik. Filmin ilk gösterimi İstanbul Film Festivali'nde gerçekleşti.