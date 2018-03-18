Buğra Gülsoy: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım

Nasıl bir karakterde izleyecek sizi seyirci?

Ben 'Ozan' karakterini oynuyorum. Dizide şöyle bir cümle var: 'Yalnız büyüdüm, korkuyla büyüdüm ama bir süre sonra korku salan ben oldum. Ta ki 8. Gün'e kadar.' Dizimizin de adı; yeni bir gün, yeni bir hayat anlamını taşıyor.