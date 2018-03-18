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: '8. Gün' için özel dövüş dersleri aldım

Yarın atv'de başlayacak olan '8. Gün' adlı dizide 'Ozan' karakterini canlandıran , dizinin klişeleri yıkan senaryosunu çok sevdiğini söyleyerek rolüne nasıl hazırlandığını anlattı: 'Ozan' ikinci bölümden sonra büyük bir aksiyonun içine girecek. Bu yüzden özel eğitmenlerden dövüş dersleri aldım

Giriş Tarihi: 18.03.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 11:37
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: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım
Buğra Gülsoy: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım

İLKER GEZİCİ

Bu sezon üç filmde birden yer alan , yarın atv'de başlayacak olan '8. Gün' adlı dizide de seyirci karşısına çıkacak. Gülsoy, senaryosunu yazdığı ve başrolünde rol aldığı 'Acı Tatlı Ekşi' ve başrolünde yer aldığı 'Cebimdeki Yabancı' filmlerinden sonra Serhat Teoman'la birlikte yazıp yönettiği 'Mahalle' filmiyle de adından bahsettiriyor. Gülsoy ile hem yeni dizisini, hem de geçtiğimiz hafta gösterime giren filmi 'Mahalle'yi konuştuk...

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: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım
Buğra Gülsoy: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım

Bu sezon oldukça yoğunsunuz. Üçüncü filminiz de vizyona girdi. Ne hissediyorsunuz?

Evet, yoğun bir sezon geçti. 'Acı Tatlı Ekşi'yle başlayıp sonra 'Cebimdeki Yabancı'yla devam eden süreçten sonra şimdi yeni bir heyecan yaşıyorum. Aslında 'Mahalle' filmi hepsinden önce çektiğimiz bir işti. Filmlerin ardından dizi heyecanı da başladı.

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: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım
Buğra Gülsoy: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım

'8. Gün' dizisinde sizi cezbeden ne oldu?

Ben 'Aşk Yeniden'den sonra dizi çekmedim. İki sene film işlerine ağırlık verdim. Ama '8. Gün' içime çok sindi. Senaryosunu, klişeleri kırmasını ve değişik yapısını sevdim. Ay Yapım'a geri döndüm; yine Kerem Çatay'la çalıştığım için mutluyum. Eski aileme geri dönmüşüm gibi hissediyorum. Karakter de çok hoşuma gitti.

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: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım
Buğra Gülsoy: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım

Nasıl bir karakterde izleyecek sizi seyirci?

Ben 'Ozan' karakterini oynuyorum. Dizide şöyle bir cümle var: 'Yalnız büyüdüm, korkuyla büyüdüm ama bir süre sonra korku salan ben oldum. Ta ki 8. Gün'e kadar.' Dizimizin de adı; yeni bir gün, yeni bir hayat anlamını taşıyor.

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: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım
Buğra Gülsoy: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım

Kadro da oldukça sağlam.

Evet, çok iyi oyuncular var. Burcu (Biricik) oyunculuğunu çok beğendiğim biri, çok gerçek ve çok doğal. Burcu'nun projede yer alması diziyi kabul etme sebeplerimden biri. Musa (Uzunlar) Abi'yle de yeniden aynı projede yer alıyoruz.

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: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım
Buğra Gülsoy: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım

Canlandırdığınız karakterin aksiyon yüklü sahneleri var. Nasıl çalıştınız, anlatır mısınız biraz?

Evet, aksiyonlu bir karakter. Özel eğitmenlerden dövüş dersleri aldım, hatta Musa Abi de aldı. Özellikle ikinci bölümden sonra büyük bir aksiyonun içindeyim.

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: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım
Buğra Gülsoy: ‘8. Gün’ için özel dövüş dersleri aldım

TİYATRO OYUNU FİLM OLDU

'Mahalle' filmi nasıl ortaya çıktı peki?

Serhat Teoman, Emre Erkan ve Mert Öner'le birlikte hem sinema filmi, hem tiyatro oyunu yapmak için kurduğumuz GET Yapım diye bir yapım şirketimiz var. İlk yapımımız, 'Pragma' adlı tiyatro oyunuydu. Suçlu psikolojisinin en uç örneklerini bir seri katil hikayesiyle anlatmıştık. Oyun, iki sene kapalı gişe oynadı. Yazdığımız 'Mahalle' de aslında bir tiyatro oyunuydu. Uzun toplantılar sonrası film yapmaya karar verdik. Filmin ilk gösterimi İstanbul Film Festivali'nde gerçekleşti.

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