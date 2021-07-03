Buket Aydın'a bir haller oldu! Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın'dan dekolteli poz!

Geçtiğimiz aylarda GÜNAYDIN farkıyla ortaya çıkan Buket Aydın ile Emir Sarıgül ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Spiker Buket Aydın'ın özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un barıştıklarını açıklamasının ardından iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Ancak tükürdüğünü yalayan Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde eski aşkıyla birlikte Boğaz'da yakalanmıştı. Buket Aydın son paylaşımlarıyla "Buket'e bir haller oldu" dedirtti. Fazla kilolarından kurtulan Buket Aydın derin dekolteli pozları ile sosyal medyayı salladı. Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına "Nisbet yapıyor" yorumları geldi. İşte Buket Aydın'ın iddialı pozları...