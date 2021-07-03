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Haberler Galeri Buket Aydın'a bir haller oldu! Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın'dan dekolteli poz!
Giriş Tarihi: 03.07.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 13:18

Buket Aydın'a bir haller oldu! Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın'dan dekolteli poz!

Geçtiğimiz aylarda GÜNAYDIN farkıyla ortaya çıkan Buket Aydın ile Emir Sarıgül ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Spiker Buket Aydın'ın özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un barıştıklarını açıklamasının ardından iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Ancak tükürdüğünü yalayan Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde eski aşkıyla birlikte Boğaz'da yakalanmıştı. Buket Aydın son paylaşımlarıyla "Buket'e bir haller oldu" dedirtti. Fazla kilolarından kurtulan Buket Aydın derin dekolteli pozları ile sosyal medyayı salladı. Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına "Nisbet yapıyor" yorumları geldi. İşte Buket Aydın'ın iddialı pozları...

Buket Aydın'a bir haller oldu! Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın'dan dekolteli poz!

Geçtiğimiz aylarda GÜNAYDIN farkıyla ortaya çıkan Buket Aydın ile Emir Sarıgül ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Buket Aydın'a bir haller oldu! Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın'dan dekolteli poz!

Spiker Buket Aydın'ın özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

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Buket Aydın'a bir haller oldu! Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın'dan dekolteli poz!

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un barıştıklarını açıklamasının ardından iddiaları net bir dille yalanlamıştı.

Buket Aydın'a bir haller oldu! Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın'dan dekolteli poz!

Ancak tükürdüğünü yalayan Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde eski aşkıyla birlikte Boğaz'da yakalanmıştı.

Buket Aydın'a bir haller oldu! Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın'dan dekolteli poz!

Buket Aydın son paylaşımlarıyla "Buket'e bir haller oldu" dedirtti.

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