"Buket'e bir haller oldu" Göğüs dekoltesi olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti!

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un barıştıklarını açıklamasının ardından iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Ancak tükürdüğünü yalayan Buket Aydın, geçtiğimiz haftalarda eski aşkıyla birlikte Boğaz'da yakalanmıştı. Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın son paylaşımlarıyla "Buket'e bir haller oldu" dedirtti. Fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde estetik dokunuşlar olduğu konuşulan Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyayı salladı. Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına "Nisbet yapıyor" yorumları geldi. İşte Buket Aydın'ın iddialı pozları...