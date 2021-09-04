Giriş Tarihi: 04.09.2021 09:58Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 10:03
Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olay olmuştu... İmaj yenileyen Diva filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü!
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, dün akşam İstanbul'da sahne aldı. Bülent Ersoy, sahnesinde Türk Müziği'nin usta yorumcusu Mustafa Keser'i ağırladı. Konserde şarkıların yanı sıra son olarak Bodrum tatilinde makyajsız yakalanınca olay olan Bülent Ersoy'un değişimi dikkat çekti. İmaj değiştirp saçlarına kahkül kestiren ünlü sanatçı'nın yüzündeki gerginlik de gözden kaçmadı. Estetik yaptırdığı düşünülen Bülent Ersoy'un paylaşılan fotoğraflarındaki filtre de abartılınca Diva sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. İşte Bülent Ersoy'un yeni imajı ve yüzündeki değişim...