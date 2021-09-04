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Haberler Galeri Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olay olmuştu... İmaj yenileyen Diva filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 04.09.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 10:03

Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olay olmuştu... İmaj yenileyen Diva filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü!

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, dün akşam İstanbul'da sahne aldı. Bülent Ersoy, sahnesinde Türk Müziği'nin usta yorumcusu Mustafa Keser'i ağırladı. Konserde şarkıların yanı sıra son olarak Bodrum tatilinde makyajsız yakalanınca olay olan Bülent Ersoy'un değişimi dikkat çekti. İmaj değiştirp saçlarına kahkül kestiren ünlü sanatçı'nın yüzündeki gerginlik de gözden kaçmadı. Estetik yaptırdığı düşünülen Bülent Ersoy'un paylaşılan fotoğraflarındaki filtre de abartılınca Diva sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. İşte Bülent Ersoy'un yeni imajı ve yüzündeki değişim...

Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olay olmuştu... İmaj yenileyen Diva filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü!

KKTC'ye bir otelde konser vermek için gelen ve PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası geçtiğimiz günlerde Diva'yı zor durumda bırakmıştı.

Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olay olmuştu... İmaj yenileyen Diva filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü!

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, dün akşam İstanbul'da verdiği konserde Muazzez Ersoy'un orkestrası ile sahne aldı.

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Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olay olmuştu... İmaj yenileyen Diva filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü!

Bülent Ersoy, sahnesinde Türk Müziği'nin usta yorumcusu Mustafa Keser'i ağırladı.

Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olay olmuştu... İmaj yenileyen Diva filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü!

Konserde şarkıların yanı sıra son olarak Bodrum tatilinde makyajsız yakalanınca olay olan Bülent Ersoy'un değişimi dikkat çekti.

Bülent Ersoy makyajsız yakalanınca olay olmuştu... İmaj yenileyen Diva filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü!

İmaj değiştirp saçlarına kahkül kestiren ünlü sanatçı'nın yüzündeki gerginlik de gözden kaçmadı.

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