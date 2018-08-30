Bülent Ersoy tahtından vazgeçemedi

Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Bülent Ersoy izdihama neden oldu. Bülent Ersoy konser alanına tahtını getirtmeyi de ihmal etmedi. Konser alanının ortasına konulan tahtından şarkılarını seslendiren Bülent Ersoyhayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. ŞARKILARINI TAHTINDAN SÖYLEDİ 3 bin kişinin katıldığı konserde izdiham oluştu. Konsere getirilen tahtta oturan Bülent Ersoy sevenlerine takılmadan durmadı. Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Bülent Ersoy, birçok şarkısını oturarak söyledi. Kaynak: İHA