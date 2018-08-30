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tahtından vazgeçemedi

Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren Bülent Ersoy izdihama neden oldu. Bülent Ersoy konser alanına tahtını getirtmeyi de ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 30.08.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 14:03
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tahtından vazgeçemedi
Bülent Ersoy tahtından vazgeçemedi

Konser alanının ortasına konulan tahtından şarkılarını seslendiren hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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tahtından vazgeçemedi
Bülent Ersoy tahtından vazgeçemedi

ŞARKILARINI TAHTINDAN SÖYLEDİ

3 bin kişinin katıldığı konserde izdiham oluştu.

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tahtından vazgeçemedi
Bülent Ersoy tahtından vazgeçemedi

Konsere getirilen tahtta oturan sevenlerine takılmadan durmadı.

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tahtından vazgeçemedi
Bülent Ersoy tahtından vazgeçemedi

Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden , birçok şarkısını oturarak söyledi. Kaynak: İHA

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tahtından vazgeçemedi
Bülent Ersoy tahtından vazgeçemedi
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tahtından vazgeçemedi
Bülent Ersoy tahtından vazgeçemedi
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tahtından vazgeçemedi
Bülent Ersoy tahtından vazgeçemedi
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