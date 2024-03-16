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Haberler Galeri Bülent Ersoy Yılmaz Morgül kavgasında flaş gelişme! "İnsan olarak görmüyorum" demişti
Giriş Tarihi: 16.03.2024 18:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 18:33

Bülent Ersoy Yılmaz Morgül kavgasında flaş gelişme! "İnsan olarak görmüyorum" demişti

Bülent Ersoy, Youtube'da yayınlanan bir programda Türk Sanat Müziği'nin "Sanat Güneşi" lakaplı efsane ismi Zeki Müren'in kendisini kıskandığı için öldüğünü ileri sürmüştü. Yılmaz Morgül ise bunun üzerine Ersoy'a tepki göstererek, "Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum. Akıl sağlığından şüphe duyuyorum" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Olayın ardından Bülent Ersoy, Aile Mahkemesi'ne başvurarak Yılmaz Morgül için uzaklaştırma kararı çıkarılmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, başvuruyu reddetti.

Armağan YILMAZ
Bülent Ersoy Yılmaz Morgül kavgasında flaş gelişme! İnsan olarak görmüyorum demişti

Bülent Ersoy, YouTube'da yayınlanan bir programda Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündem olmuştu. Hiç kimse bilmez bunu diyerek sözlerine başlayan Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürmüştü.

Bülent Ersoy Yılmaz Morgül kavgasında flaş gelişme! İnsan olarak görmüyorum demişti

Konuyla ilgili açıklama yapan Morgül, "Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Devran, sizin kıskançlığınız yüzünden öldü" demişti.

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Bülent Ersoy Yılmaz Morgül kavgasında flaş gelişme! İnsan olarak görmüyorum demişti

Morgül, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama yaparak sözleriyle dikkat çekmişti. Morgül, "O şahıs kendini Türkiye'nin en büyük sesi ilan edip bir daha gelmez benim gibisi diyecek kadar rayından çıktı, seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın.

Bülent Ersoy Yılmaz Morgül kavgasında flaş gelişme! İnsan olarak görmüyorum demişti

Aklı sıra Zeki Müren'i aşağılıyor, o değerli sanatçı senden 20 yıl önce Türk musikilerini okudu" dedi.

Bülent Ersoy Yılmaz Morgül kavgasında flaş gelişme! İnsan olarak görmüyorum demişti

"AKIL SAĞLIĞINDAN ŞÜPHE DUYUYORUM"

Morgül'ün bedduası ise sosyal medyada tepkiye neden oldu. Şarkıcı şunları söyledi: "İnanılır gibi değil açıklamaları, zaten okuyamaz artık, anlıyorum onu da rahatsızlığı var.

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