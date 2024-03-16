Giriş Tarihi: 16.03.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
18:33
Bülent Ersoy Yılmaz Morgül kavgasında flaş gelişme! "İnsan olarak görmüyorum" demişti
Bülent Ersoy, Youtube'da yayınlanan bir programda Türk Sanat Müziği'nin "Sanat Güneşi" lakaplı efsane ismi Zeki Müren'in kendisini kıskandığı için öldüğünü ileri sürmüştü. Yılmaz Morgül ise bunun üzerine Ersoy'a tepki göstererek, "Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum. Akıl sağlığından şüphe duyuyorum" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Olayın ardından Bülent Ersoy, Aile Mahkemesi'ne başvurarak Yılmaz Morgül için uzaklaştırma kararı çıkarılmasını istedi. Talebi değerlendiren mahkeme, başvuruyu reddetti.