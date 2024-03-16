Bülent Ersoy Yılmaz Morgül kavgasında flaş gelişme! "İnsan olarak görmüyorum" demişti

Bülent Ersoy, YouTube'da yayınlanan bir programda Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündem olmuştu. Hiç kimse bilmez bunu diyerek sözlerine başlayan Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürmüştü.