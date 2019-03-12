Bülent Ersoy'un makyajsız hali şoke etti!

Daima bakımlı görmeye alışık olduğumuz, takıları ve giyim tarzıyla moda dünyasını yakından takip ettiğini gösteren Bülent Ersoy'un bu halini birçok kişi bilmiyor. Sesiyle ve sahne performansıyla büyüleyen Bülen Ersoy'un bakımına düşkün olduğunu birçok hayranı biliyor. Bülent Ersoy sahnede hem göze hem kulağa hitap etmek için yoğun çaba gösterse de birçok ünlü gibi makyajsız haliyle görüntü vermekten kaçınmıyor. İşte ünlü isimlerin makyajsız halleri...
Giriş Tarihi: 12.03.2019
14:36
Güncelleme Tarihi: 12.03.2019
15:22