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'un makyajsız hali şoke etti!

Daima bakımlı görmeye alışık olduğumuz, takıları ve giyim tarzıyla moda dünyasını yakından takip ettiğini gösteren 'un bu halini birçok kişi bilmiyor. Sesiyle ve sahne performansıyla büyüleyen Bülen Ersoy'un bakımına düşkün olduğunu birçok hayranı biliyor. Bülent Ersoy sahnede hem göze hem kulağa hitap etmek için yoğun çaba gösterse de birçok ünlü gibi makyajsız haliyle görüntü vermekten kaçınmıyor. İşte ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Giriş Tarihi: 12.03.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 15:22
Bülent Ersoy'un makyajsız hali şoke etti!

'un makyajsız hali şoke etti! İşte ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Bülent Ersoy'un makyajsız hali şoke etti!

HADİSE

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Bülent Ersoy'un makyajsız hali şoke etti!

HADİSE

Bülent Ersoy'un makyajsız hali şoke etti!

SEREN SERENGİL

Bülent Ersoy'un makyajsız hali şoke etti!

SEREN SERENGİL

Bülent Ersoy'un makyajsız hali şoke etti!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Bülent Ersoy'un makyajsız hali şoke etti!

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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