Giriş Tarihi: 27.05.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 10:57

"Bunu kendine neden yaptın?" Yerli Angelina Jolie diyorlardı... Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek'in son hali şoke etti!

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü. 48 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenlere 'yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Umut Akyürek'in değişimi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, özellikle kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul ve 17 yaşındaki kızı Melek Bal ile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Umut Akyürek'in kendi kadar kızı Melek Bal'ın da estetikli olduğu düşünülüyor. Yaşından oldukça büyük görünen Melek Bal hakkında sık sık küçük yaşta estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkıyor. İşte 'Yerli Angelina Jolie' lakaplı Umut Akyürek'in son hali...