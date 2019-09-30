Burak Kut ile Cansen Yeni Kut’un kızları Aden’i görenler çok şaşırıyor!

Estetik Doktoru Cansen Yeni Kut ile popçu Burak Kut, 2009'da evlenmişti. Çift 2011'de de kızları Aden'i kucaklarına almıştı. Cansen Yeni Kut, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. Cansel Yeni Kut evde kimin sözü geçer sorusuna da ilginç bir cevap verdi 'Kızımız Aden söyler. Çocuğu olan herkes beni çok iyi anlar; anne, baba olarak neye karar verirseniz, verin; evin genel hali içerisinde o konu dönüp dolaşıp çocuk ne yapmak isterse onu yapmaya geliyor. Kut, sözlerine şöyle devam etti "Çok yumuşak bir anne gibi gözükürüm ama Aden'in sınırları bellidir. Sınırları ben belirlerim, oyun arkadaşı ise babasıdır. Aden tek çocuk ve bütün sevgimi, verebileceğim tüm ilgimi ona yönelttim. Bu beni çok besliyor. Dünyaya bir canlı getirmek, ona bakabiliyorsanız ve onunla yüzde yüz benliğinizi bütünleştirebiliyorsanız çok önemli. Yüzde 50 olması benim için yeterli değil, çünkü ben bir şeyi yapıyorsam yüzde 100 olmalı yaptığım şey. İkinci çocuğu yapmayı hiç düşünmedim. Çocuk yapmak çok zor bir şey değil ama büyütmek çok önemli. Çok eğlenceli, arkadaş, kendini çok güzel ifade edebiliyor. Kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum ki Allah bana iyi ki böyle bir çocuk vermiş. Çevresiyle olan uyumu beni çok mutlu ediyor, büyük ya da küçüklerle çok güzel sohbet edebiliyor. Ruhunda da görsellik ve şov var." İşte Burak Kut ile Cansel Yeni Kut'un kızları Aden ve diğer ünlü isimlerin çocukları…