Burak Kut ile Cansen Yeni Kut’un kızları Aden’i görenler çok şaşırıyor!

Estetik Doktoru Cansen Yeni Kut ile popçu Burak Kut, 2009'da evlenmişti. Çift 2011'de de kızları Aden'i kucaklarına almıştı. Cansen Yeni Kut, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. Cansen Yeni Kut ilginç açıklamalar yaptı. Cansen Yeni Kut evlilik nasıl gidiyor? Sorusuna şöyle cevap verdi: Evliliğimizin 10. yılındayız ve her şey çok güzel gidiyor. Evlilik her şeyden önce çok güzel bir şey; aile olabilmek, yanınızda sevdiğiniz birinin olması çok güzel bir şey. 5 yıl önce yaptığım röportajda "liseli aşıklar gibiyiz" demiştim. Şimdi ise ayakları daha sağlam basan bir ilişkimiz var ve geleceğe yönelik girişimlerde bulunan ebeveynlere dönüştük. Heyecanlar, iniş-çıkışlar azalıyor ama sevgi daha köklü bir hale geliyor. Burak'tan önce başka bir şey var mıydı hayatımda diye düşünüyorum, sanki hep Burak ile doğmuş gibiyim. Zannediyorum ki o da öyle hissediyor. Cansel Yeni Kut evde kimin sözü geçer sorusuna da ilginç bir cevap verdi 'Kızımız Aden söyler. Çocuğu olan herkes beni çok iyi anlar; anne, baba olarak neye karar verirseniz, verin; evin genel hali içerisinde o konu dönüp dolaşıp çocuk ne yapmak isterse onu yapmaya geliyor. Aden'in annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Cansel Yeni Kut ve Burak Kut'un kızları Aden…