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Haberler Galeri Burak Özçivit eşi için kesenin ağzını açtı! Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!
Giriş Tarihi: 14.12.2022 06:22 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 07:27

Burak Özçivit eşi için kesenin ağzını açtı! Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan bir hediye aldı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Burak Özçivit eşi için kesenin ağzını açtı! Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017 yılında hayatını birleştirmişti.

Burak Özçivit eşi için kesenin ağzını açtı! Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor.

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Burak Özçivit eşi için kesenin ağzını açtı! Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

Burak Özçivit eşi için kesenin ağzını açtı! Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.

Burak Özçivit eşi için kesenin ağzını açtı! Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen'e hediyesi dudak uçuklattı

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