Giriş Tarihi: 14.12.2022 06:22
Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
07:27
Burak Özçivit eşi için kesenin ağzını açtı! Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!
'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan bir hediye aldı.