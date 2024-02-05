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Haberler Galeri Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinden hayranlarını meraklandıran paylaşım "Sürprizimiz yolda"
Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 10:47

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinden hayranlarını meraklandıran paylaşım "Sürprizimiz yolda"

Son olarak ailecek çıktıkları kayak tatilinden paylaşımlarda bulunan ve ilgi odağı olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yeni kare geldi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen sosyal medyadan paylaştıkları kare ile hayranlarını meraklandırdı. "Sürprizimiz yolda" diyen Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit ile pozu beğeni topladı...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinden hayranlarını meraklandıran paylaşım Sürprizimiz yolda

Geçtiğimiz günlerde oğulları Kerem'in 1. yaş gününde aile pozu veren ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, son paylaşımlarıyla merak uyandırdı...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinden hayranlarını meraklandıran paylaşım Sürprizimiz yolda

Oyunculukları ve mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen son olarak ailecek kayak tatiline çıkmıştı...

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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinden hayranlarını meraklandıran paylaşım Sürprizimiz yolda

Kar tatili dönüşü oğullarının 1. yaşını kutlayan çift işlerine de kaldıkları yerden devam etti.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinden hayranlarını meraklandıran paylaşım Sürprizimiz yolda

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen hayranlarını heyecanladıran bir kare ile sosyal medyayı salladı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinden hayranlarını meraklandıran paylaşım Sürprizimiz yolda

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen sosyal medyadan paylaştıkları kare ile hayranlarını meraklandırdı. "Sürprizimiz yolda" diyen Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit ile pozu beğeni topladı...

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