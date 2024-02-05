Giriş Tarihi: 05.02.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
10:47
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinden hayranlarını meraklandıran paylaşım "Sürprizimiz yolda"
Son olarak ailecek çıktıkları kayak tatilinden paylaşımlarda bulunan ve ilgi odağı olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çiftinden yeni kare geldi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen sosyal medyadan paylaştıkları kare ile hayranlarını meraklandırdı. "Sürprizimiz yolda" diyen Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit ile pozu beğeni topladı...