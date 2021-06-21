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Haberler Galeri Burak Özçivit ile oğlu Karan Kuruluş Osman setinde: Babalar ve oğulları! Karan Özçivit karizması ile babasının tahtına aday!
Giriş Tarihi: 21.06.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 10:24

ile oğlu setinde: Babalar ve oğulları! karizması ile babasının tahtına aday!

'ın yıldızı ve 2013 yılında '' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları 'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Burak Özçivit Babalar Günü paylaşımı ile ilgi odağı oldu. ile pozlarına pozlarına beğeni yağarken Fahriye Evcen de baba-oğulun karelerine "Aşklarım" yorumunu yaptı. Özellikle Burak Özçivit'in oğlu Karan ile Kuruluş Osman setinden paylaştığı fotoğraf çok beğenildi. Karan şimdiden karizması ile babasının tahtına aday gösterildi. Peki en çok kime benziyor? Yanyana görenler 'Karan dedesinin kopyası' diyor. İşte Burak Özçivit'in babası ...

Burak Özçivit ile oğlu Karan Kuruluş Osman setinde: Babalar ve oğulları! Karan Özçivit karizması ile babasının tahtına aday!

'ın yıldızı ve 2013 yılında '' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

Burak Özçivit ile oğlu Karan Kuruluş Osman setinde: Babalar ve oğulları! Karan Özçivit karizması ile babasının tahtına aday!

Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları 'ı 2019 yılında kucağına almıştı.

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Burak Özçivit ile oğlu Karan Kuruluş Osman setinde: Babalar ve oğulları! Karan Özçivit karizması ile babasının tahtına aday!

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Babalar Günü paylaşımı ile ilgi odağı oldu.

Burak Özçivit ile oğlu Karan Kuruluş Osman setinde: Babalar ve oğulları! Karan Özçivit karizması ile babasının tahtına aday!

'in oğlu ile pozlarına pozlarına beğeni yağarken de baba-oğulun karelerine "Aşklarım" yorumunu yaptı.

Burak Özçivit ile oğlu Karan Kuruluş Osman setinde: Babalar ve oğulları! Karan Özçivit karizması ile babasının tahtına aday!
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