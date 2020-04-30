Burak Özçivit oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlerken paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e rekor beğeni...

Ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına bastı. Tüm dünyanın zor zamanlar yaşadığı şu günlerde evde vakit geçiren çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın 1. yaşını evde kendi aralarında kutladı.