Burak Özçivit oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlerken paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e rekor beğeni...

Karan Özçivit ilk defa babası Burak Özçivit'in paylaşımında... Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in çocukları Karan Özçivit yine magazin gündeminin ilk sıralarında. Fahriye Evcen oğlu Karan'ı son olarak 23 Nisan:'da sosyal medyasından paylaşmıştı. Bu kez Burak Özçivit oğlu Karan'ı "Canımın canı" notu ile Instagram hesabından paylaştı. Burak Özçivit'in oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlediği fotoğrafa rekor beğeni geldi. İşte Burak Özçivit'in oğlu Karan ile geçirdiği güzel anlardan bir kare...