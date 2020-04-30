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Haberler Galeri Burak Özçivit oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlerken paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e rekor beğeni...

oğlu Karan ile 'ı izlerken paylaşım yaptı yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu 'e rekor beğeni...

ilk defa babası 'in paylaşımında... 'ın yıldız ismi Burak Özçivit ile 'in çocukları Karan Özçivit yine magazin gündeminin ilk sıralarında. 'ı son olarak 23 Nisan:'da sosyal medyasından paylaşmıştı. Bu kez Burak Özçivit oğlu Karan'ı "Canımın canı" notu ile hesabından paylaştı. ile Kuruluş Osman'ı izlediği fotoğrafa rekor beğeni geldi. İşte Burak Özçivit'in oğlu Karan ile geçirdiği güzel anlardan bir kare...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 07:46
Burak Özçivit oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlerken paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e rekor beğeni...

ilk defa babası 'in paylaşımında... 'ın yıldız ismi Burak Özçivit ile 'in çocukları Karan Özçivit yine magazin gündeminin ilk sıralarında.

Burak Özçivit oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlerken paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e rekor beğeni...

Ünlü çift ve 'in oğulları geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına bastı. Tüm dünyanın zor zamanlar yaşadığı şu günlerde evde vakit geçiren çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın 1. yaşını evde kendi aralarında kutladı.

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Burak Özçivit oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlerken paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e rekor beğeni...

Karan'ın doğum günü fotoğrafları heyecanla beklenirken 'den duygusal bir paylaşım geldi. 'in çektiği tahmin edilen Fahriye Evcen ve Karan'ın fotoğrafı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Burak Özçivit oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlerken paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e rekor beğeni...

son olarak oğlu Karan'ı fotoğrafını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için seçti.

Burak Özçivit oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlerken paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e rekor beğeni...

'in ile yaptığı paylaşımlar çiftin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken bir sürpriz de 'ten geldi.

Burak Özçivit oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlerken paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e rekor beğeni...

Bu kez oğlu Karan'ı "Canımın canı" notu ile hesabından paylaştı.

Burak Özçivit oğlu Karan ile Kuruluş Osman'ı izlerken paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı... Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'e rekor beğeni...

'in oğlu Karan ile 'ı izlediği fotoğrafa rekor beğeni geldi. İşte ile geçirdiği güzel anlardan bir kare...

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