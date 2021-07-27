Burak Özçivit oğlunun sevincini sosyal medyadan paylaştı! Ünlü oyuncu Burak Özçivit’ten oğlu Karan’a büyük sürpriz!

ATV'nin sevilen ve fenomen haline gelen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve rol arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. 2017 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştiren ünlü çiftin 2019 yılında Karan adında oğulları dünyaya geldi. Şimdilerde ise Karan Özçivit büyüdü. 2 yaşına gelen Burak ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın son hali herkesi büyüledi. Ailesiyle birlikte tatilde olan ünlü oyuncu Burak Özçivit'in balık tuttuğu ve tuttuğu balığı oğluna getirdiği anlar kameralara yansıdı. İşte ünlü çiftin oğlu Karan'ın babasının tuttuğu balığa verdiği o sevimli tepki!