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Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Katar çıkarması! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele özel davete katıldı!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 18:37

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Katar çıkarması! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele özel davete katıldı!

Son olarak ailece çıktıkları kayak tatilinde yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den yeni kare geçtiğimiz gün geldi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Katar'a çıkarma yaptı. Ünlü çift, birlikte Katar'a giderek özel bir davete katıldı. Ünlü çiftin kıyafeti beğenilirken Evcen ve Özçivit, el ele davetteki yerini aldı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ilgi toplayan o Katar pozları!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Katar çıkarması! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele özel davete katıldı!

Oyunculukları ve mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen son olarak ailece kayak tatiline çıkmıştı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Katar çıkarması! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele özel davete katıldı!

YENİ PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDELER!

Yayınladıkları pozlarla ilgi toplayan çift, şimdi yeni paylaşımlarıyla gündemde!

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Katar çıkarması! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele özel davete katıldı!

ÜNLÜ ÇİFTTEN KATAR'A ÇIKARMA!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Katar'a çıkarma yaptı. Ünlü çift, birlikte Katar'a giderek özel bir davete katıldı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Katar çıkarması! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele özel davete katıldı!

EL ELE DAVETTEKİ YERLERİNİ ALDILAR!

Ünlü çiftin kıyafeti beğenilirken Evcen ve Özçivit, el ele davetteki yerini aldı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Katar çıkarması! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele özel davete katıldı!

İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ilgi toplayan o Katar pozları!

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