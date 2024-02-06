Giriş Tarihi: 06.02.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
18:37
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in Katar çıkarması! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen el ele özel davete katıldı!
Son olarak ailece çıktıkları kayak tatilinde yaptıkları paylaşımlarla ilgi odağı olan Kuruluş Osman'ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'den yeni kare geçtiğimiz gün geldi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Katar'a çıkarma yaptı. Ünlü çift, birlikte Katar'a giderek özel bir davete katıldı. Ünlü çiftin kıyafeti beğenilirken Evcen ve Özçivit, el ele davetteki yerini aldı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ilgi toplayan o Katar pozları!