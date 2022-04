Giriş Tarihi: 23.04.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 21:39

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan 23 Nisan paylaşımı! İşte Fahriye Evcen’in oğlunun sevimli halleri!

ATV'nin en çok izlenen fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı sık kullanan ve her paylaşımıyla ilgi gören Fahriye Evcen, oğlu Karan'la 23 Nisan'a özel bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Karan Özçivit'in doğum gününü kutlayan ünlü çift, yeni paylaşımıyla da sosyal medya takipçilerinden ilgi gördü. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyada ilgi gören o paylaşımı!