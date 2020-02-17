Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Bey ile gönülleri fethetti. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Kendi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği çok konuşulmuştu. Başarılı oyunculuk performansıyla milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. ve ekranların aranan yüzü olan Burak Özçit'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. ve sadece Burak Özçivit'in değil birçok ünlülerin asıl meslekleri merak konusu olmuştu. İşte diğer ünlü isimlerin diğer meslekleri…