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  • Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

'in gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

'nin fenomen dizisi 'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide hayat verdiği ile gönülleri fethetti. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olan 'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Kendi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği çok konuşulmuştu. Başarılı oyunculuk performansıyla milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. ve ekranların aranan yüzü olan Burak Özçit'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. ve sadece Burak Özçivit'in değil birçok ünlülerin asıl meslekleri merak konusu olmuştu. İşte diğer ünlü isimlerin diğer meslekleri…

Giriş Tarihi: 17.02.2020 21:34 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 22:12
Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

'nin fenomen dizisi 'ın başrol oyuncusu dizide hayat verdiği ile gönülleri fethetti. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden olan Burak Özçivit'in özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Kendi gibi oyuncu ile evli olan Burak Özçivit'in oğlu Karan ile benzerliği çok konuşulmuştu. Başarılı oyunculuk performansıyla milyonlarca hayran kitlesine ulaştı. ve ekranların aranan yüzü olan Burak Özçit'in asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız. ve sadece Burak Özçivit'in değil birçok merak konusu olmuştu. İşte diğer ünlü isimlerin diğer meslekleri…

Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

SAVAŞ ÖZDEMİR

Yaptığı bestelerle dikkat çeken Savaş Özdemir, albümündeki üç şarkıyı da kendisi yazdı. Savaş Özdemir ise Gece ve Yol adlı albümünün ilk klibini yayınladı. Albümdeki üç şarkının da söz ve müziği, Özdemir'in imzasını taşıyor.

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Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

EMİR BENDERLİOĞLU

Emir Benderlioğlu; yaptığı yağlı boya ve kara kalem tablolarla usta ressamlara taş çıkarıyor.

Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Emir Benderlioğlu, dizi çekimlerinden arta kalan vaktini tuvalin başında geçiriyor.

Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

ERCAN KESAL

Oyuncu Ercan Kesal'in gerçek mesleği bakın neymiş.

Burak Özçivit'in gerçek mesleğini duyanlar inanamıyor! Kimse bilmiyor o aslında…

Ercan Kesal'ın asıl mesleği doktorluk.

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