Giriş Tarihi: 24.12.2022 11:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2022
11:36
Burak Özçivit'ten doğum gününde oğlu Karan ile eğlenceli paylaşım! Karan büyüdükçe babasına benziyor!
Şu sıralar ikinci çocukları için gün sayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit mutlu evlilikleriyle üblüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmışlardı... Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Doğumuna sayılı günler kalan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.Yakında ikinci kez baba olacak olan Burak Özçivit'in bugün doğum günü. 38 yaşına basan Burak Özçivit doğum gününde oğlu Karan ile sevgi dolu paylaşımda bulundu. Oğlu Karan ile eğlenceli hallerini paylaşan Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den de "Aşklarım" yorumu geldi. Karan Özçivit'in büyüdükçe babasına daha çok benzediği ise dikkatlerden kaçmadı.