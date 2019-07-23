Kimse Bilmez'in başarılı oyuncusu Burak Serdar Şanal: Hayatın kendi içinde bir adaleti vardır

Burak Serdar Şanal: Hayatın kendi içinde bir adaleti vardır

BİR MAHALLE HİKAYESİ



- Sizce dizide izleyiciyi çeken en önemli etken ne oldu?

'Kimse Bilmez'de bizler çok güzel bir mahalle hikayesi resmediyoruz. Bu hikayenin içinde dram, entrika, aşk yani aslında hayatın ta kendisi var. İzleyici, dizimizde her türlü duygusunun karşılığını bulabilecek. Beni en çok çeken de bu derece geniş bir kitleyi aynı çatı altında toplayabilme potansiyelimiz oldu. Reytinglerimiz ve halktan aldığımız tepkiler de bu noktada haklı olduğumuzu gösteriyor.

- Canlandırdığınız 'Süleyman'; dengesiz, merhametli, gözü kara biri. Bu karakterde sizi en çok etkileyen ne oldu?

'Süleyman', sert yapısının altında aslında çok iyi ve merhametli bir adam. Çevresine karşı sert durmaya çalışan karakterlerin, buzlarının çözülmesi zordur. Senaryoda o buzların eriyişine şahit olmak ve bu duygu durumunu ekrana yansıtmak beni çok etkiliyor.