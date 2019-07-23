Kimse Bilmez'in başarılı oyuncusu Burak Serdar Şanal: Hayatın kendi içinde bir adaleti vardır

Burak Serdar Şanal: Hayatın kendi içinde bir adaleti vardır
Atv ekranlarında salı akşamları yayınlanan 'Kimse Bilmez' adlı dizide canlandırdığı 'Pilot' lakaplı 'Süleyman' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Burak Serdar Şanal'la bir araya geldik. Genç oyuncuyla kariyerini, 'Kimse Bilmez'i, rolünü, dizinin yakaladığı başarıyı, hayatı ve aşkı konuştuk...
- İzleyici, 'Kimse Bilmez'i kısa sürede zirveye taşıdı. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz?
Aslında bekliyorduk, senaryoyu menajerim Abdullah Bulut ilk gönderdiğinde okurken dahi heyecanıma hakim olamamıştım. 'Süleyman' karakteri bugüne kadar oynadığım rollerden çok farklıydı, işin dramatik tarafı da bana güzel geldi. Başarılı olacağına inandım, nitekim seyircinin diziyi sahiplenmesi beni çok mutlu etti. İyi ki bu projedeyim, tüm ekibe teşekkür ederim.