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Haberler Galeri Burak Yörük sosyal medyada ilgi odağı! Sevgilisi güzelliğiyle dudak uçuklattı! Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit Fecir’inin meğer sevgilisi de ünlüymüş!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 14:30

Burak Yörük sosyal medyada ilgi odağı! Sevgilisi güzelliğiyle dudak uçuklattı! Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit Fecir’inin meğer sevgilisi de ünlüymüş!

Taş Kağıt Makas'ın Fecir'i Burak Yörük'ün hayatı merak konusunu oldu. "Biz Boşanıyoruz", "Şeytan", "20 Dakika", "Ben Onu Çok Sevdim" ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini "4N1K" filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile yaşamıştır. 'Taş Kağıt Makas' hikayesi ile olduğu kadar karakterleriyle de dikkat çekiyor. Çok zengin bir müteahhidin sosyopat oğlu 'Fecir Emirkıran'a hayat veren ünlü oyuncu Burak Yörük, sosyal medyanın dikkat çekenlerinden oldu. Yakışıklı oyuncunun sevgilisinin de ünlü olduğunu duyanlar şaşırıyor. Bakın ünlü oyuncu Burak Yörük'ün güzel sevgilisi kim çıktı!

Burak Yörük sosyal medyada ilgi odağı! Sevgilisi güzelliğiyle dudak uçuklattı! Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit Fecir’inin meğer sevgilisi de ünlüymüş!

Yakışıklı oyuncu Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana Yılmaz, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Burak Yörük sosyal medyada ilgi odağı! Sevgilisi güzelliğiyle dudak uçuklattı! Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit Fecir’inin meğer sevgilisi de ünlüymüş!

Oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen'in olduğu, Taş Kağıt Makas dizisinin oyuncuları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Taş Kağıt Makas konusu ve oyuncularıyla şimdiden izleyicide merak uyandırdı. Peki, Taş Kağıt Makas'ın Fecir'i kim? Başarılı oyuncu Burak Yörük kimdir?, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler…

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Burak Yörük sosyal medyada ilgi odağı! Sevgilisi güzelliğiyle dudak uçuklattı! Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit Fecir’inin meğer sevgilisi de ünlüymüş!

Ünlü oyuncu Burak Yörük, özel hayatıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Burak Yörük sosyal medyada ilgi odağı! Sevgilisi güzelliğiyle dudak uçuklattı! Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit Fecir’inin meğer sevgilisi de ünlüymüş!

Burak Yörük'ün tasarımcı sevgilisi Tuana Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla beğeni topladı.

Burak Yörük sosyal medyada ilgi odağı! Sevgilisi güzelliğiyle dudak uçuklattı! Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit Fecir’inin meğer sevgilisi de ünlüymüş!

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenlidir.

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