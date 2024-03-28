Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
14:30
Burak Yörük sosyal medyada ilgi odağı! Sevgilisi güzelliğiyle dudak uçuklattı! Taş Kağıt Makas’ın Sarı Bit Fecir’inin meğer sevgilisi de ünlüymüş!
Taş Kağıt Makas'ın Fecir'i Burak Yörük'ün hayatı merak konusunu oldu. "Biz Boşanıyoruz", "Şeytan", "20 Dakika", "Ben Onu Çok Sevdim" ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini "4N1K" filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile yaşamıştır. 'Taş Kağıt Makas' hikayesi ile olduğu kadar karakterleriyle de dikkat çekiyor. Çok zengin bir müteahhidin sosyopat oğlu 'Fecir Emirkıran'a hayat veren ünlü oyuncu Burak Yörük, sosyal medyanın dikkat çekenlerinden oldu. Yakışıklı oyuncunun sevgilisinin de ünlü olduğunu duyanlar şaşırıyor. Bakın ünlü oyuncu Burak Yörük'ün güzel sevgilisi kim çıktı!