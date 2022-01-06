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Haberler Galeri Burçin Orhon 60'ında da Bambi! İşte eski dansçı Burçin Orhon'un son hali...
Giriş Tarihi: 06.01.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 10:03

Burçin Orhon 60'ında da Bambi! İşte eski dansçı Burçin Orhon'un son hali...

Bir dönem danslarıyla sahnelerin tozunu attıran 'Bambi' lakaplı Burçin Orhon 2007 yılından beri dans okulu işletiyor. Geçtiğimiz yıllarda kendisine Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon Kuşadası'nda inzivaya çekilmişti. Tiyatrocu Süheyl Uygur ile evliliklerinde 26 yılı deviren Burçin Orhon kısa bür süre önce yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Burçin Orhon son olarak aradan geçen yıllara rağmen hala "Bambi" olarak anılması hakkında "Sanırım esas başarım, 60 yaşında 95 kilo olup hâlâ 'Bambi' diye anılmak... İşin tuhaf yanı, birkaç olumsuz ruhlu kişi dışında bunu garipseyen de yok" dedi. İşte Bambi Burçin Orhon'un son hali...

Burçin Orhon 60’ında da Bambi! İşte eski dansçı Burçin Orhon’un son hali...

90'lı yılların 'Bambi' lakaplı dansçısı Burçin Orhon daha sonra tiyatrocu Süheyl Uygur ile evlenip çocuk sahibi olmuş ve iş hayatına ara vermişti.

Burçin Orhon 60’ında da Bambi! İşte eski dansçı Burçin Orhon’un son hali...

Eski balerin ve dansçı Burçin Orhon eşi Suheyl Uygur ile tiyatro oyunlarında da boy göstermişti.

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Burçin Orhon 60’ında da Bambi! İşte eski dansçı Burçin Orhon’un son hali...

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan Burçin Orhon 106 kiloya kadar çıkmış sonrasında mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermişti.

Burçin Orhon 60’ında da Bambi! İşte eski dansçı Burçin Orhon’un son hali...

Sonrasında ameliyat olan ve 23 kilo veren Burçin Orhon sosyal medyada eski ve yeni halini paylaşarak 'O kadar kilonuz yoktu canım, boşuna ameliyat oldunuz diyenlere selam olsun' diye yazmıştı.

Burçin Orhon 60’ında da Bambi! İşte eski dansçı Burçin Orhon’un son hali...

Geçtiğimiz yıllarda Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan ve Kuşadası'nda inzivaya çekilen Orhon, sosyal medya üzerinden takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

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