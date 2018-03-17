Burcu Biricik bu kez içindeki karanlığı keşfedecek

- İnsanlar sizi yolda gördüğünde nasıl tepki veriyor?

- Tuhaf bir şekilde seyircinin evinin kızı oldum. Yolda insanlar beni ünlü diye çevirmiyor. Bir sarılma ve sevme isteğiyle yolumu kesiyorlar, "Evimizin kızı oldun" diyorlar. Çok ilginç değil mi? Sarışın bir başrole alışık değiliz oysa. Sarışın hep kötü karakterdir, fettandır, sevilmez. Bunu kırabilmişim, o yüzden ne mutlu bana.

PUL PAYET BENDEN UZAK



- Sosyal medyadaki hesaplarınızda çok doğalsınız, belki o yüzdendir. Full makyaj değilsiniz, kötü çıksanız bile fotoğraf paylaşıyorsunuz, doğalsınız yani... Bunu sosyal medyayı kullanmastratejisi olarak mı uyguluyorsunuz?

- Göz önündeyim ve ünlüyüm, olmam gereken bir hal ve tavır var. Ama sosyal medyam Burcu Biricik'in değil, Burcu'nun... Ben nasıl bir genç kızsam, o alanda öyle olmalı. Bana ait bir yer orası. Hiçbir şeyi planlı yapmıyorum, bunu planlamak için fazla üşengeç biriyim. Buna mesai harcamam. Sokakta gezerken de, sosyal medyamda da olduğum gibiyim. Son dönemde o kadar anlamsız bir pompalama var ki; herkes zayıf olmak zorunda, spor yapmak zorunda, muhteşem yüz hatlarına sahip olmalı. Kendimize yüklediğimiz çok fazla misyon var! Bunlar beni yoruyor. Başkaları için yaşamaya başladık. Yani başkalarının yorumları ve beğenileri üzerinden kendimize değer biçmeye başladık. Ne acı. Ben insanlara oyunculuğumu ve enerjimi yansıtmaya çalışıyorum. "Muhteşem bir fiziğim var, çok güzel bir kızım" demiyorum.