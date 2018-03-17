Burcu Biricik bu kez içindeki karanlığı keşfedecek

- Sizin ona âşık olmanızın gerekçeleri var, eşiniz niye size âşık oldu?
- O, naif, küçük bir kız çocuğu aldığını, koruyup kollayabileceği bir kız olduğumu düşünüyordu. Bir anda karşısına başka bir kadın çıktı, çocukluğundan beri ayakları üstünde duran ve olgunlaşmış birini keşfetti. Rimelsiz, sarı kirpikli, o sapsarı küçük kız çocuğu halim ona cazip geldi.
- Küçük yaşta sizi olgunlaştıran neydi?
- Anne tarafımla büyüdüm. Annem, dedem, anneanem, dayım, abim... Bir babasızlık haliyle büyüdüm yani... Haliyle ailedeki herkes o boşluktan kendine bir misyon edindi. Abim olgunlaşıp benim için baba oldu. Ben onun için olgunlaşıp, anne oldum. Abimle ben annemi tamamladık. Herkes eksik giderdi yani. Dedemiz emekliydi. Abim de ben de genç yaştan itibaren çalışıp, aileye katkıda bulunduk. Ve tüm bunlar; çalışmak, para kazanmak, bir aileyi hep beraber geçindirmek insanı olgunlaştırıyor. O yüzden şimdiki ben oldum.
- Küçük yaşınızda anne ve babanız ayrılmış. Ve babanızla boşanmadan itibaren hiç görüşmemişsiniz. Baba konusu sizin için hassas bir şey mi?
- Değil. Acılı bir hikaye değil çünkü. Aksine böyle olmasından mutlu olduğum bir durum. Süreç öyle bir gelişti ki, o eksiklikten ve yaşanmışlıklardan bu kadın oluştu. Bu kadını da seviyorum. Böyle bir durumun acı kısmını alıp, oradan beslenirsen, başka bir insan olursun. Ben acıyı beslemeyi sevmem. Spordan çıkıp mutlu olduğum baki değ
- Çok seyahat ediyorsunuz. Hatta bir yerde, "Gezmek için çalışıyorum" demişsiniz... Böyle mi gerçekten?
- Kesinlikle. Kendimi geliştirmek adına çok fazla şey yaptığımı söyleyemem. Son dönemde İngilizce dersi almaya başladım, işim gerektirdiği için spor yapıyorum. Kendimi geliştirecek alan olarak seyahati seçtim. Kendim için geziyorum, bu bir yatırım. Gezebildiğim kadar yer gezeyim istiyorum. Bu seyahatler bir göreve dönüştü, hatta eşimle birlikte skor sayıyoruz. Kim daha çok ülke gördü yarışı var aramızda. İyi ya da kötü bir yer yok bizim için, yeni yer olması gerekiyor.