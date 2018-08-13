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Uzak Doğu turunda

Giriş Tarihi: 13.08.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 12:09
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Uzak Doğu turunda
Burcu Biricik Emre Yetkin Uzak Doğu turunda

ile eşi Uzak Doğu seyahatine çıktı. Langkawi adasının altını üstüne getiren ikili, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı. İkilinin sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü

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Uzak Doğu turunda
Burcu Biricik Emre Yetkin Uzak Doğu turunda

ile eşi , Uzak Doğu seyahatine çıktı.

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Uzak Doğu turunda
Burcu Biricik Emre Yetkin Uzak Doğu turunda

Önce Japonya'ya giden çift, ardından Malezya'ya geçti.

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Uzak Doğu turunda
Burcu Biricik Emre Yetkin Uzak Doğu turunda

Langkawi adasının altını üstüne getiren ikili, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı.

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Uzak Doğu turunda
Burcu Biricik Emre Yetkin Uzak Doğu turunda

, bu fotoğrafın altına, "Evim güzel evim... Sabahları uyandığımız manzara" notunu düştü.

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Uzak Doğu turunda
Burcu Biricik Emre Yetkin Uzak Doğu turunda
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Uzak Doğu turunda
Burcu Biricik Emre Yetkin Uzak Doğu turunda
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