Burcu Biricik Emre Yetkin Uzak Doğu turunda

Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin Uzak Doğu seyahatine çıktı. Langkawi adasının altını üstüne getiren ikili, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı. İkilinin sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, Uzak Doğu seyahatine çıktı. Önce Japonya'ya giden çift, ardından Malezya'ya geçti. Langkawi adasının altını üstüne getiren ikili, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştı. Emre Yetkin, bu fotoğrafın altına, 'Evim güzel evim... Sabahları uyandığımız manzara' notunu düştü.