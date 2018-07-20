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takipçilerini şakaladı

Giriş Tarihi: 20.07.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 09:53
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takipçilerini şakaladı
Burcu Esmersoy takipçilerini şakaladı

BÜLENT CANKURT

Sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 14 Mayıs'ta New York'ta evlenen yeni gelin , sosyal medyadaki 3.5 milyon takipçisini şakaladı!

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takipçilerini şakaladı
Burcu Esmersoy takipçilerini şakaladı

Esmersoy, Instagram hesabından, "Buyurun size Esmersoy. Bak cidden gerçek saç" yorumuyla yandaki fotoğrafı paylaştı.

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takipçilerini şakaladı
Burcu Esmersoy takipçilerini şakaladı

Sarı uzun saçlarıyla hafızalara kazınan Esmersoy, kıvırcık siyah saçlarıyla sosyal medyada olay oldu.

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takipçilerini şakaladı
Burcu Esmersoy takipçilerini şakaladı

Story'sine bakmayan takipçilerini şakalamayı başaran Esmersoy'un yeni imajına 500'e yakın yorum geldi.

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takipçilerini şakaladı
Burcu Esmersoy takipçilerini şakaladı

Yeni haliyle de çok beğenilen Esmersoy, şarkıcı Sıla'ya benzetildi!!!

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