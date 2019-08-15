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  • Burcu Esmersoy yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği iş adamı Berk Suyabatmaz ile evliliğini kısa süre içinde sonlandırma kararı aldı. Böylece Esmersoy, ikinci evliliğinden de aradığını bulamadı. Eşiyle boşanma kararı alan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Kos adasına gitti. Burcu Esmersoy, oradan bir fotoğrafını 'in 'Yüreğin kadardır hayat' dizeleri eşliğinde paylaştı. Burcu Esmersoy sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Güzelliğiyle ve düzgün fiziğiyle her zaman takdir toplayan Burcu Esmersoy bu kez de hayranlarının büyük beğenisi aldı.

Giriş Tarihi: 15.08.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 12:23
Burcu Esmersoy yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

Geçen yıl Mart ayında ikinci evliliğini yaptığı Berk Suyabatmaz'dan 2 Eylül'de anlaşmalı olarak boşanacak olan ünlü sunucu 'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım merak konusu oldu. Sunucu Burcu Esmersoy Mart 2018'de ikinci evliliğini Berk Suyabatmaz ile yapmıştı, ünlü çiftten boşanma habere geldi. 2 Eylül'de eşi ile anlaşmalı olarak boşanacak olan Esmersoy, ihanet iddialarına yanıt vermişti. Geçtiğimiz hafta ayrılacakları hakkında hiçbir açıklama yapmayan ikilinin kesinleşen bu kararı sonrası ilk açıklama da geldi. Esmersoy, ihanetin olmadığını ancak ilişkiyi daha fazla yürütemediklerini açıklamıştı. Ünlü sunucu dün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Esmersoy, 'in "Yüreğin kadardır hayat" sözü ile aşağıdaki fotoğrafını paylaştı.

Burcu Esmersoy yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

HADİSE

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Burcu Esmersoy yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

HADİSE

Burcu Esmersoy yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

ŞEYMA SUBAŞI

Burcu Esmersoy yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

ŞEYMA SUBAŞI

Burcu Esmersoy yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

SEREN SERENGİL

Burcu Esmersoy yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

SEREN SERENGİL

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