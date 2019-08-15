Burcu Esmersoy yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

Geçen yıl Mart ayında ikinci evliliğini yaptığı Berk Suyabatmaz'dan 2 Eylül'de anlaşmalı olarak boşanacak olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım merak konusu oldu. Sunucu Burcu Esmersoy Mart 2018'de ikinci evliliğini Berk Suyabatmaz ile yapmıştı, ünlü çiftten boşanma habere geldi. 2 Eylül'de eşi ile anlaşmalı olarak boşanacak olan Esmersoy, ihanet iddialarına yanıt vermişti. Geçtiğimiz hafta ayrılacakları hakkında hiçbir açıklama yapmayan ikilinin kesinleşen bu kararı sonrası ilk açıklama da geldi. Esmersoy, ihanetin olmadığını ancak ilişkiyi daha fazla yürütemediklerini açıklamıştı. Ünlü sunucu dün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Esmersoy, Can Yücel'in "Yüreğin kadardır hayat" sözü ile aşağıdaki fotoğrafını paylaştı.