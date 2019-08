Burcu Esmersoy yürek hoplattı! 42 yaşındaki sunucu fiziği ile büyüledi!

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği iş adamı Berk Suyabatmaz ile evliliğini kısa süre içinde sonlandırma kararı aldı. Böylece Esmersoy, ikinci evliliğinden de aradığını bulamadı. Eşiyle boşanma kararı alan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde Kos adasına gitti. Burcu Esmersoy, oradan bir fotoğrafını Can Yücel'in 'Yüreğin kadardır hayat' dizeleri eşliğinde paylaştı. Burcu Esmersoy sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Güzelliğiyle ve düzgün fiziğiyle her zaman takdir toplayan Burcu Esmersoy bu kez de hayranlarının büyük beğenisi aldı.