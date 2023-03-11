Burcu Esmersoy’un evleneceği haberini GÜNAYDIN 163 gün önce vermişti! ‘Böylesini ilk kez görüyorum’

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırtmıştı. Burcu Esmersoy, nikâh masasına oturuyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Burcu Esmersoy'un evleneceğini 28 Eylül 2022'de GÜNAYDIN'dan duyurmuştu. Bülent Cankurt'un aylar önce verdiği haberi yeni bir habermiş gibi tekrar veren gazeteler oldu. İşte Bülent Cankurt'un o haberlere verdiği yanıt…