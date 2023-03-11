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Haberler Galeri Burcu Esmersoy’un evleneceği haberini GÜNAYDIN 163 gün önce vermişti! ‘Böylesini ilk kez görüyorum’
Giriş Tarihi: 11.03.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 10:35

Burcu Esmersoy’un evleneceği haberini GÜNAYDIN 163 gün önce vermişti! ‘Böylesini ilk kez görüyorum’

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırtmıştı. Burcu Esmersoy, nikâh masasına oturuyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Burcu Esmersoy'un evleneceğini 28 Eylül 2022'de GÜNAYDIN'dan duyurmuştu. Bülent Cankurt'un aylar önce verdiği haberi yeni bir habermiş gibi tekrar veren gazeteler oldu. İşte Bülent Cankurt'un o haberlere verdiği yanıt…

BÜLENT CANKURT
Burcu Esmersoy’un evleneceği haberini GÜNAYDIN 163 gün önce vermişti! ‘Böylesini ilk kez görüyorum’

Dün neredeyse her gazetede, Burcu Esmersoy ile sevgilisi Nazım Akmangil'in 1-4 Eylül'de Adriyatik kıyısındaki Polignano a Mare adlı kasabada evleneceği yazıyordu!

Burcu Esmersoy’un evleneceği haberini GÜNAYDIN 163 gün önce vermişti! ‘Böylesini ilk kez görüyorum’

Çiftin bu evlilik haberini tam 163 gün önce 28 Eylül 2022'de GÜNAYDIN'da yazmıştım!

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Burcu Esmersoy’un evleneceği haberini GÜNAYDIN 163 gün önce vermişti! ‘Böylesini ilk kez görüyorum’

Bazı gazetelerin birinci sayfasını da süsleyen haberde, acaba benim yazdıklarımdan başka bir bilgi mi var, diye baktım. Bırakın fazlasını eksiği bile vardı!

Burcu Esmersoy’un evleneceği haberini GÜNAYDIN 163 gün önce vermişti! ‘Böylesini ilk kez görüyorum’

Eskiden kaynak gösterip haberimi gazetelerine taşıyanlar olurdu, hatta emek hırsızlığı yapıp haberimi alıp kendi imzalarını atanlar bile vardı ancak böylesini ilk kez görüyorum.

Burcu Esmersoy’un evleneceği haberini GÜNAYDIN 163 gün önce vermişti! ‘Böylesini ilk kez görüyorum’

Görünen o ki, benim haberimi yeni haber gibi sunan gazeteciler, ya magazin dünyasından bihaberler ya da bile bile bizim tabirimizle 'bayat haber'i yeniymiş gibi gazetelerine koyuyorlar.

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