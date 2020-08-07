Burcu Esmersoy’un servet değerindeki saati dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyada gündem oldu!

Güzel sunucu Burcu Esmersoy'un, İtalyan sevgilisiyle yaptığı tekne tatilinde bir detay dikkatlerden kaçmadı. Burcu Esmersoy bu yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda adeta yaza damga vurdu. Her gün bir birinden güzel paylaşımlar yapan Esmersoy, takipçilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. 43 yaşındaki Burcu Esmersoy, düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Burcu Esmersoy, Instagram'da paylaştığı pozunda servet değerindeki saati dikkat çekti. Ünlü sunucunun daha önce de özel yapım 225 bin TL'lik saati çok konuşulmuştu. İşte Burcu Esmersoy'un gündem olan pozu ve servet değerindeki saati…