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Haberler Galeri Burcu Esmersoy’un servet değerindeki saati dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyada gündem oldu!

’un değerindeki saati dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyada oldu!

Güzel sunucu 'un, İtalyan sevgilisiyle yaptığı tekne tatilinde bir detay dikkatlerden kaçmadı. Burcu Esmersoy bu yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda adeta yaza damga vurdu. Her gün bir birinden güzel paylaşımlar yapan Esmersoy, takipçilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. 43 yaşındaki Burcu Esmersoy, düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Burcu Esmersoy, 'da paylaştığı pozunda değerindeki saati dikkat çekti. Ünlü sunucunun daha önce de özel yapım 225 bin TL'lik saati çok konuşulmuştu. İşte Burcu Esmersoy'un olan pozu ve servet değerindeki saati…

Giriş Tarihi: 07.08.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 11:57
Burcu Esmersoy’un servet değerindeki saati dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyada gündem oldu!

Güzel sunucu 'un, İtalyan sevgilisiyle yaptığı tekne tatilinde bir detay dikkatlerden kaçmadı. Burcu Esmersoy bu yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda adeta yaza damga vurdu. Her gün bir birinden güzel paylaşımlar yapan Esmersoy, takipçilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. 43 yaşındaki Burcu Esmersoy, düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Burcu Esmersoy, 'da paylaştığı pozunda değerindeki saati dikkat çekti. Ünlü sunucunun daha önce de özel yapım 225 bin TL'lik saati çok konuşulmuştu. İşte Burcu Esmersoy'un olan pozu ve servet değerindeki saati…

Burcu Esmersoy’un servet değerindeki saati dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyada gündem oldu!

Lüks saatlere tutkusuyla bilinen , sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta 300 bin liralık saatiyle dikkat çekti.

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Burcu Esmersoy’un servet değerindeki saati dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyada gündem oldu!

Posta'nın haberin göre; 'un, İtalyan sevgilisiyle yaptığı tekne tatilinde bir detay dikkat çekti.

Burcu Esmersoy’un servet değerindeki saati dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyada gündem oldu!

Esmersoy, 'da paylaştığı bu pozunda 300 bin liralık saatini de gösterdi.

Burcu Esmersoy’un servet değerindeki saati dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü sunucunun daha önce de özel yapım 225 bin TL'lik saati çok konuşulmuştu.

Burcu Esmersoy’un servet değerindeki saati dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyada gündem oldu!

2 yıl önce de kendisinin aldığı ve değerinin tamı tamına 57.200 İsviçre Frangı ( O dönem 278 bin TL) olduğu öğrenildi.

Burcu Esmersoy’un servet değerindeki saati dikkatlerden kaçmadı! Sosyal medyada gündem oldu!

Güzel sunucunun satın aldığı saatten dövizin artışıyla birlikte kısa sürede iyi kar etti.

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