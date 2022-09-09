Burcu Kara ve eşinden Roma’da romantik kare! İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

Güzel oyuncu Burcu Kara Özcan Deniz ile rol aldığı Haziran Gecesi dizisinde Duygu karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Ünlü isim son olarak da atv ekranlarına damga vuran Hakim dizisinde boy göstermişti. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Burcu Kara, özel hayatıyla da zaman zaman konuşuluyor.