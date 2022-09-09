Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:11
Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
10:14
Burcu Kara ve eşinden Roma'da romantik kare! İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor
Ünlü oyuncu Burcu Kara, bir süre dizilere ara verdikten hayranları ile son olarak atv ekranında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştı. 42 yaşındaki güzel oyuncu, Buğra Gülsoy'dan boşandıktan sonra 2016 yılında Fırat Doğu Parlak ile evlenmişti. Başarılı reklamcı ve yapımcı Fırat Doğu Parlak'la örnek bir evliliği olan Burcu Kara ikinci bebeğine hamile. Erkek çocuk bekleyen Burcu Kara eşiyle Roma'ya gitti. Kara, Instagram hesabından eşiyle birlikte çektirdiği romantik pozlarını paylaştı.