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Haberler Galeri Burcu Kara ve eşinden Roma'da romantik kare! İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:14

Burcu Kara ve eşinden Roma'da romantik kare! İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

Ünlü oyuncu Burcu Kara, bir süre dizilere ara verdikten hayranları ile son olarak atv ekranında yayınlanan Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştı. 42 yaşındaki güzel oyuncu, Buğra Gülsoy'dan boşandıktan sonra 2016 yılında Fırat Doğu Parlak ile evlenmişti. Başarılı reklamcı ve yapımcı Fırat Doğu Parlak'la örnek bir evliliği olan Burcu Kara ikinci bebeğine hamile. Erkek çocuk bekleyen Burcu Kara eşiyle Roma'ya gitti. Kara, Instagram hesabından eşiyle birlikte çektirdiği romantik pozlarını paylaştı.

Burcu Kara ve eşinden Roma’da romantik kare! İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

Güzel oyuncu Burcu Kara Özcan Deniz ile rol aldığı Haziran Gecesi dizisinde Duygu karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Ünlü isim son olarak da atv ekranlarına damga vuran Hakim dizisinde boy göstermişti. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Burcu Kara, özel hayatıyla da zaman zaman konuşuluyor.

Burcu Kara ve eşinden Roma’da romantik kare! İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

Burcu Kara, 2 Ağustos 2012 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Buğra Gülsoy'la olan evlilliğini sonlandırdı.

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Burcu Kara ve eşinden Roma’da romantik kare! İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

Burcu Kara ardından 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile ikinci evliliğini yaptı.

Burcu Kara ve eşinden Roma’da romantik kare! İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

Ünlü oyuncu Burcu Kara ve Fırat Doğu Parlak mutlu ilişkilerini Ali Çınar adını verdikleri oğullarıyla taçlandırmıştı.

Burcu Kara ve eşinden Roma’da romantik kare! İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor

42 yaşındaki güzel oyuncudan müjdeli haber geldi. Burcu Kara ikinci kez hamile.

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