Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenen Sinan Akçıl bombayı patlattı! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken 'çocuk' açıklaması!

2018 yılının son günlerinde sürpriz bir şekilde Amsterdam'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl, evliliklerini 9 ay sürdürebilmişti. Jet hızıyla evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yine jet hızıyla Eylül 2019'da tek celsede boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren gözde çift, kısa süre önce yeniden bir araya geldi. Geçen haftalarda ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti birbirlerine 'yeniden evet' dedi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı ile önceki gün de Etiler'de objektiflere takıldı. Sinan Akçıl'dan dikkat çeken 'çocuk' açıklaması geldi.