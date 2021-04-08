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Haberler Galeri Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenen Sinan Akçıl bombayı patlattı! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken 'çocuk' açıklaması!
Giriş Tarihi: 08.04.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 11:13

ile ikinci kez evlenen bombayı patlattı! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken '' açıklaması!

2018 yılının son günlerinde sürpriz bir şekilde Amsterdam'da nikah masasına oturan oyuncu ile şarkıcı , evliliklerini 9 ay sürdürebilmişti. Jet hızıyla evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yine jet hızıyla Eylül 2019'da tek celsede boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren gözde çift, kısa süre önce yeniden bir araya geldi. Geçen haftalarda ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti birbirlerine 'yeniden evet' dedi. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı ile önceki gün de Etiler'de objektiflere takıldı. Sinan Akçıl'dan dikkat çeken '' açıklaması geldi.

Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenen Sinan Akçıl bombayı patlattı! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken 'çocuk' açıklaması!

2018 yılının son günlerinde sürpriz bir şekilde Amsterdam'da nikah masasına oturan oyuncu ile şarkıcı , evliliklerini 9 ay sürdürebilmişti.

Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenen Sinan Akçıl bombayı patlattı! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken 'çocuk' açıklaması!

Jet hızıyla evlenen ve , yine jet hızıyla Eylül 2019'da tek celsede boşanmıştı.

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Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenen Sinan Akçıl bombayı patlattı! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken 'çocuk' açıklaması!

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren gözde çift, kısa süre önce yeniden bir araya geldi. Geçen haftalarda ikinci kez nikah masasına oturan ile çifti birbirlerine 'yeniden evet' dedi.

Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenen Sinan Akçıl bombayı patlattı! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken 'çocuk' açıklaması!

Geçtiğimiz haftalarda evlenen çiftin pandemi döneminde düğün yapması çok eleştirilmişti.

Burcu Kıratlı ile ikinci kez evlenen Sinan Akçıl bombayı patlattı! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken 'çocuk' açıklaması!

Yapılan eleştirilere yanıt veren , "Eleştirenlere söylüyorum onların arasında evlenememiş olanlar varsa bana başvursunlar düğünlerini yapayım" derken ise, "Çok temkinliydik zaten bütün misafirlerimiz otelde kaldılar. Hepsinin hes kodları alındı. Kuralları çiğneyecek bir şey yapılmadı" dedi.

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