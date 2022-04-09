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Haberler Galeri Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu samimi şekilde görüntülenmişti! Aşk iddialarına yanıt geldi
Giriş Tarihi: 09.04.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 10:34

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu samimi şekilde görüntülenmişti! Aşk iddialarına yanıt geldi

Güzel oyuncu Burcu Özberk, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son dönemde partneri İlhan Şen ile adı aşk dedikodularına karışan, ancak bu iddiaları yalanlayan Burcu Özberk'in; geçen günlerde Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu. Önceki gün Etiler'de bir restoranda arkadaşlarıyla buluşan oyuncuya iddialar soruldu. İşte Burcu Özberk'in dikkat çeken açıklamaları...

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu samimi şekilde görüntülenmişti! Aşk iddialarına yanıt geldi

Oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen 32 yaşındaki Burcu Özberk, önceki gün Etiler'deki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu.

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu samimi şekilde görüntülenmişti! Aşk iddialarına yanıt geldi

'Love' yazan kolyesiyle dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk, Murat Kazancıoğlu ile çıkan aşk haberleri hakkında açıklamada bulundu.

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Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu samimi şekilde görüntülenmişti! Aşk iddialarına yanıt geldi

Özberk, "Arkadaşım Murat ya. Eli belimde falanda değildi. Siz arkadaşınıza eşlik ederken tutmaz mısınız?

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu samimi şekilde görüntülenmişti! Aşk iddialarına yanıt geldi

O kibarlıktır, centilmenliktir. Murat'ta çok centilmen bir arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu samimi şekilde görüntülenmişti! Aşk iddialarına yanıt geldi

NE OLMUŞTU?

Burcu Özberk, geçtiğimiz akşam Murat Kazancıoğlu ile Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. İkilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

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