Giriş Tarihi: 09.04.2022 10:26
Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
10:34
Burcu Özberk ile Murat Kazancıoğlu samimi şekilde görüntülenmişti! Aşk iddialarına yanıt geldi
Güzel oyuncu Burcu Özberk, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son dönemde partneri İlhan Şen ile adı aşk dedikodularına karışan, ancak bu iddiaları yalanlayan Burcu Özberk'in; geçen günlerde Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu. Önceki gün Etiler'de bir restoranda arkadaşlarıyla buluşan oyuncuya iddialar soruldu. İşte Burcu Özberk'in dikkat çeken açıklamaları...