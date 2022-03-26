Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:34
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
10:35
Burcu Özberk'in partneri İlhan Şen'e 'aşkım' diye seslenmesi olay yaratmıştı! Aşk iddialarına son noktayı koydu!
Oyunculuktaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Burcu Özberk, özel hayatıyla da zaman zaman magazinde adından söz ettiriyor. Bir süredir partneri İlhan Şen ile aşk yaşadığı konuşulan Burcu Özberk, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Geçen günlerde Sarp Şardan ile yollarını ayıran oyuncu, aşk iddialarına son noktayı koydu. İşte Burcu Özberk'ten dikkat çeken İlhan Şen açıklaması...