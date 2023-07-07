Burcu Özberk’ten teknede sere serpe bikinili pozlar! Güzelliği güneşi kıskandırdı!

Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ile 'Rüyanda Görürsün' filminde başrol olan Burcu Özberk son olarak 'Kraliçe' dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. Ekranların aranan isimlerinden olan Burcu Özberk sempatik tavırlarıyla büyük beğeni topluyor. Yeni sezonda da ekranlarda olacak olan 33 yaşındaki Özberk, şimdilik tatil pozlarına devam ediyor. Hortumla kendini serinlettiği kareler çok konuşulan Burcu Özberk'ten tekne pozları geldi. Sere Serpe güneşlenen Burcu Özberk'in bikinili pozlarına alev emojileri yağdı. İşte güzelliğiyle güneşi bile kıskandıran Burcu Özberk'in bikinili tekne pozları...