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Haberler Galeri Burcu Özberk'ten teknede sere serpe bikinili pozlar! Güzelliği güneşi kıskandırdı!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 07:15

Burcu Özberk'ten teknede sere serpe bikinili pozlar! Güzelliği güneşi kıskandırdı!

Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ile 'Rüyanda Görürsün' filminde başrol olan Burcu Özberk son olarak 'Kraliçe' dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. Ekranların aranan isimlerinden olan Burcu Özberk sempatik tavırlarıyla büyük beğeni topluyor. Yeni sezonda da ekranlarda olacak olan 33 yaşındaki Özberk, şimdilik tatil pozlarına devam ediyor. Hortumla kendini serinlettiği kareler çok konuşulan Burcu Özberk'ten tekne pozları geldi. Sere Serpe güneşlenen Burcu Özberk'in bikinili pozlarına alev emojileri yağdı. İşte güzelliğiyle güneşi bile kıskandıran Burcu Özberk'in bikinili tekne pozları...

Burcu Özberk’ten teknede sere serpe bikinili pozlar! Güzelliği güneşi kıskandırdı!

Yeni sezonda da izleyici karşısına geçecek olan Burcu Özberk tatil pozlarına yenilerini ekledi.

Burcu Özberk’ten teknede sere serpe bikinili pozlar! Güzelliği güneşi kıskandırdı!

Son olarak Kraliçe dizisinde boy gösteren Burcu Özberk, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 33 yaşındaki Burcu Özberk kariyerinde basamakları üçer beşer tırmanıyor.

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Burcu Özberk’ten teknede sere serpe bikinili pozlar! Güzelliği güneşi kıskandırdı!

Yer aldığı dizi ve filmlerle ekranların aranan oyuncularından olmayı başaran Burcu Özberk'i sosyal medyada 9.4 milyon kişi takip ediyor.

Burcu Özberk’ten teknede sere serpe bikinili pozlar! Güzelliği güneşi kıskandırdı!

Burcu Özberk'in paylaşımları da büyük beğeni topluyor.

Burcu Özberk’ten teknede sere serpe bikinili pozlar! Güzelliği güneşi kıskandırdı!

Özberk'ten son olarak tekne pozları geldi.

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