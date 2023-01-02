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Haberler Galeri ‘Bursa Bülbülü’ ile setlere dönen Ata Demire her geçen gün eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!
Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:45

Bursa Bülbülü’ ile setlere dönen Ata Demire her geçen gün eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde yeni film için gün sayıyor. Bursa Bülbülü 13 Ocak 'ta Disney + 'ta izleyici ile buluşuyor. Ata Demirer, yeni filmi "Bursa Bülbülü"nün çekimlerini Erdek'te yapmıştı. Oyuncu, setten ilk karelerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak ise yeni yıl paylaşımı yapan sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer'in son hali ile şaşırttı. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…

‘Bursa Bülbülü’ ile setlere dönen Ata Demire her geçen gün eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!

Adeta şeker gibi eridi! Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

‘Bursa Bülbülü’ ile setlere dönen Ata Demire her geçen gün eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!

49 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde yeni filmi için kolları sıvadı. Yaz aylarında su altından paylaşımlarıyla büyük ilgi gören sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti.

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‘Bursa Bülbülü’ ile setlere dönen Ata Demire her geçen gün eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir yeni film çalışmaları için inzivaya çekilmişti. Demirer, bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı. Ünlü komedyen Ata Demirer'in geçen sene senaryosunu bitirdiğini açıkladığı "Bursa Bülbülü" 13 Ocak 'ta Disney + 'ta izleyici ile buluşuyor. "Eyyvah Eyvah" başta olmak üzere birçok filmde ünlü komedyenle çalışan Hakan Algül, yeni yapımda da yönetmen koltuğuna oturdu.

‘Bursa Bülbülü’ ile setlere dönen Ata Demire her geçen gün eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!

Demirer, çekimden karelerini "Çekime başladık... Bendeniz Cengiz Sezen" notuyla paylaşmıştı. Filmin kadrosunda Ata Demirer ile birlikte Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Cem Gelinoğlu, Bedir Bedir, Seda Türkmen, Erkan Can ve Özge Özacar yer alıyor. Film, 1980'li yıllarda Demirer'in doğup büyüdüğü Bursa'da geçiyor.

‘Bursa Bülbülü’ ile setlere dönen Ata Demire her geçen gün eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.

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