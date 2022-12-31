Giriş Tarihi: 31.12.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 12:38

‘Bursa Bülbülü’ ile setlere dönen Ata Demirer günden güne eriyor! Ünlü komedyen bakın kaç kilo verdi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde yeni film için gün sayıyor. Bursa Bülbülü 13 Ocak 'ta Disney + 'ta izleyici ile buluşuyor. Ata Demirer, yeni filmi "Bursa Bülbülü"nün çekimlerini Erdek'te yapmıştı. Oyuncu, setten ilk karelerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Son olarak ise yeni yıl paylaşımı yapan sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer'in son hali ile şaşırttı. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…