Giriş Tarihi: 18.12.2022 12:04
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
12:16
Buse Varol "Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti" demişti... Alişan kardeşine özlemini haykırdı: Eksiğim Selçuk sensiz hep eksik...
Buse Varol, eşi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarını boğulmuştu. Buse Varol, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum." sözleriyle eşinin acısını tarif etmişti. Koronavirüs nedeni ile kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'a özlemi dinmeyen Alişan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine hüzne bağdu... İşte Alişan'ın duygulandıran kardeşi paylaşımı...