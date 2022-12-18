Buse Varol "Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti" demişti... Alişan kardeşine özlemini haykırdı: Eksiğim Selçuk sensiz hep eksik...

Buse Varol, eşi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarını boğulmuştu. Buse Varol, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum." sözleriyle eşinin acısını tarif etmişti.