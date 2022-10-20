Giriş Tarihi: 20.10.2022 07:05
Güncelleme Tarihi: 20.10.2022
07:15
Buse Varol anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti!
Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in sunduğu 'Yasemİnce İtiraflar' programına
konuk oldu. Buse Varol, eşi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Buse Varol, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz" dedi. Çok özel açıklamalarda bulunan Buse Varol'un estetik itirafları da dikkat çekti. Buse Varol, verdiği kilolar sonrası gelen yorumlara da ilk kez yanıt verdi...