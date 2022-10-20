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Haberler Galeri Buse Varol anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti!
Giriş Tarihi: 20.10.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 07:15

Buse Varol anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti!

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in sunduğu 'Yasemİnce İtiraflar' programına
konuk oldu. Buse Varol, eşi Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Buse Varol, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz" dedi. Çok özel açıklamalarda bulunan Buse Varol'un estetik itirafları da dikkat çekti. Buse Varol, verdiği kilolar sonrası gelen yorumlara da ilk kez yanıt verdi...

Buse Varol anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti!

Geçen yıl kardeşini kaybeden Alişan'ın eşi Buse Varol, "Bu bizim için hiç kapanmayacak bir yara. Alişan'ın su içerken bile vicdan azabı çektiği zamanları biliyorum. Aldığı nefesi bile sorgulayabiliyor insan. Yaşamayan anlamaz" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Buse Varol anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti!

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, Sabah TV'de Yasemin Döngel'in sunduğu 'Yasemİnce İtiraflar' programına konuk oldu.

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Buse Varol anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti!

Varol, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybettiği dönemi ve sonrasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Buse Varol anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti!

■ Tanınır olmanın yorucu bir tarafı var. 'Öf bu da hep magazinin içinde' diyorlar. Magazinin içinde olmayı ben seçmiyorum. Sen ne kadar özgür bir birey olursan ol, 'insanlardan bana ne' de, ki ben öyle bir insanım, ama bu işi yapıyorsan böyle diyemiyorsun.

Buse Varol anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti!

■ 3 senedir yokum. Burak'a yaklaşık 6 aylık hamileydim bıraktığımda. Artık ne kostümlerin içine girebiliyordum, ne de senaryo ona şekilleniyordu. Şimdi yeni bir proje var.

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