Buse Varol anlatırken gözyaşlarına boğuldu: Alişan su içerken bile vicdan azabı çekti!

■ Tanınır olmanın yorucu bir tarafı var. 'Öf bu da hep magazinin içinde' diyorlar. Magazinin içinde olmayı ben seçmiyorum. Sen ne kadar özgür bir birey olursan ol, 'insanlardan bana ne' de, ki ben öyle bir insanım, ama bu işi yapıyorsan böyle diyemiyorsun.