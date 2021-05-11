HaberlerGaleriBuse Varol hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların ağına düşen Buse Varol başına gelenleri anlatıp isyan etti!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:14Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:17
Buse Varol hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların ağına düşen Buse Varol başına gelenleri anlatıp isyan etti!
Ünlü oyuncu Buse Varol, şarkıcı Alişan ile Mayıs 2018'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Oğlu Burak'ı 2019 yılında kucağına alan Buse Varol, kızı Eliz'i geçtiğimiz aylarda dünyaya getirmişti. Uzun süredir setlerden uzak kalan ve vaktini çocuklarıyla harcayan Varol, önceki gün hayatının şokunu yaşadı. Instagram'da 1,4 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncunun hesabı hack'lendi. Hesabı çalan dolandırıcılar için açıklama yapan Varol, "Siber suçlara şikayet ettik. Tüm bilgileri elimde" ifadelerini kullandı.