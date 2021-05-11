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Haberler Galeri Buse Varol hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların ağına düşen Buse Varol başına gelenleri anlatıp isyan etti!
Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:17

hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların ağına düşen başına gelenleri anlatıp isyan etti!

Ünlü oyuncu , şarkıcı ile Mayıs 2018'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Oğlu Burak'ı 2019 yılında kucağına alan , kızı Eliz'i geçtiğimiz aylarda dünyaya getirmişti. Uzun süredir setlerden uzak kalan ve vaktini çocuklarıyla harcayan Varol, önceki gün hayatının şokunu yaşadı. Instagram'da 1,4 milyon takipçiye sahip olan güzel oyuncunun hesabı hack'lendi. Hesabı çalan dolandırıcılar için açıklama yapan Varol, "Siber suçlara şikayet ettik. Tüm bilgileri elimde" ifadelerini kullandı.

Buse Varol hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların ağına düşen Buse Varol başına gelenleri anlatıp isyan etti!

Ünlü oyuncu , şarkıcı ile Mayıs 2018'de görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Oğlu Burak'ı 2019 yılında kucağına alan , kızı Eliz'i geçtiğimiz aylarda dünyaya getirmişti.

Buse Varol hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların ağına düşen Buse Varol başına gelenleri anlatıp isyan etti!

Uzun süredir setlerden uzak kalan ve vaktini çocuklarıyla harcayan Varol, önceki gün hayatının şokunu yaşadı.

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Buse Varol hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların ağına düşen Buse Varol başına gelenleri anlatıp isyan etti!

Ünlü isimlerinin sosyal medya hesaplarını ele geçiren hackerların hedefindeki kişi bu kez şarkıcı 'ın eşi oldu.

Buse Varol hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların ağına düşen Buse Varol başına gelenleri anlatıp isyan etti!

Şarkıcı 'ın oyuncu eşi 'un Instagram hesabı hack'lenerek takipçilerine bir banka hesabına para yatırmaları için çağrıda bulunuldu.

Buse Varol hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcıların ağına düşen Buse Varol başına gelenleri anlatıp isyan etti!

Ancak kısa süre sonra Varol'un hesabının çalındığı bu paylaşımın dolandırıcılar tarafından yapıldığı anlaşıldı.

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