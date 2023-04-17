Giriş Tarihi: 17.04.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 15:37

Buse Varol'dan eşi Alişan'a "Aşk pozu deyince de sen" Romantik halleri düşman çatlattı!

2018 yılında hayatlarını birleştiren İki de çocuğu bulunan Alişan ile Buse Varol aile hayatlarına olan düşkünlükleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerden. Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde 33 yaşına basan Buse Varol'a eşi Alişan'dan çok özel kutlama gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Buse Varol eşi Alişan ile romantik pozunu "Aşk pozu deyince de sen" sözleriyle paylaştı. İşte Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol'un aşk pozu...