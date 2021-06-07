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Haberler Galeri Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı... Şarkıcı Alişan "En güzel kayınvalide bende" dedi...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 12:55

'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı... Şarkıcı "En güzel kayınvalide bende" dedi...

, 2018 yılında oyuncu ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Son olarak oyuncu eşi 'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Alişan kayınvalidesi ile pozuna "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" notunu düştü. Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'nin oldukça genç güzükmesi ve güzelliği sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Birsen Özgan...

Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı... Şarkıcı Alişan En güzel kayınvalide bende dedi...

, 2018 yılında oyuncu ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı... Şarkıcı Alişan En güzel kayınvalide bende dedi...

Evliliklerinde 3. yılı geriden bırakan çifttin sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

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Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı... Şarkıcı Alişan En güzel kayınvalide bende dedi...

Evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve iki çocuk dünyaya getiren son oalrak verdiği pozlarla "Dönüşü muhteşem olacak" dedirtmişti.

Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı... Şarkıcı Alişan En güzel kayınvalide bende dedi...

Güzelliğiyle dikkat çeken 'un pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Buse Varol'un annesi güzelliği ile herkesi hayran bıraktı... Şarkıcı Alişan En güzel kayınvalide bende dedi...

'un güzelliğini annesinden aldığı ortaya çıktı.

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